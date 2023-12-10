Somali cumhurbaşkanının oğlunun çarparak öldürdüğü kuryenin eşi: Polis intihar ettiğini söyledi

İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarptı ve Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis tutanağı hatalı tutulmuş

Cumhuriyet'e konuşan motokuryenin eşi Öznur Göçer, olayın kapatılmak istendiğini ancak görüntüler ortaya çıktıktan sonra gerçeğin kendilerine söylendiğini anlattı.

Kazanın ardından yetkililer tarafından motokurye Göçer’in acemi olup olmadığının sorgulandığını söyleyen Öznur Göçer, şöyle devam etti:

“Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin motokurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı.”

Göçer, “O adam polisler, hatalı tutanak tuttuğu için elini kolunu sallayarak kaçabildi. Yetkililer gereğinin yapılacağını söylüyor ancak ben bu söylenenlere ikna olamıyorum” dedi.

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(EMK)