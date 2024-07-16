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HABER
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 12:12
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2024 12:20
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Soma’da orman yangını: 1 kişi öldü

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Soma’da orman yangını: 1 kişi öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanda çıkan yangına, 2'nci gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını söndürmeye çalışan Atila Avcı hayatını kaybetti.

Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangın, engebeli arazi koşulları ve rüzgarın da etkisiyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölümüne, ardından Bayat Mahallesi'ne sıçradı. Jandarma ekipleri, 2 mahallede 240 haneyi tahliye ederek girişleri yasakladı.

Bölgede elektrikler kesildi. Uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edilen yangına takviye yapıldı. İlerleyen saatlerde uçak sayısı 6'ya helikopter sayısı 12'ye, arazöz sayısı 65'e çıkarıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği yangında, 122 kara aracı ile 334 personel müdahale edildi. Havanın kararmasıyla bölgeye gece görüşlü helikopter sevk edildi.

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Öte yandan yangında Tekeli Işıklar Mahallesi'nin üst bölgesindeki zeytinlikte bulunan ve Aydın Aydınlık'a ait 70 kovan zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait gece görüş helikopterinin de destek verdiği belirtildi.

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(EMK)

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