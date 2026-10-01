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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 15:29 1 Ekim 2026 15:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 15:33 1 Ekim 2026 15:33
Okuma Okuma:  1 dakika

Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi için arama sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 7 işçi göçük altında kaldı. 2 işçi sağ kurtarılırken, 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi için arama sürüyor
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Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Manisa Valiliği, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisinin sağ kurtarıldığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin diğer işçilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi:

İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Göçüğün meydana geldiği işletmenin adı, olayın nedeni ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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