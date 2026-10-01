Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi için arama sürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.

Manisa Valiliği, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisinin sağ kurtarıldığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin diğer işçilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi:

İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Göçüğün meydana geldiği işletmenin adı, olayın nedeni ve işçilerin sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(NÖ)