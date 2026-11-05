Soma’da İmbat işçileri iş bıraktı, şirket üretimi süresiz durdurdu

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik’te işçiler, geciken ücretleri, ödenmeyen primleri ve toplu iş sözleşmesinden (TİS) kaynaklanan alacakları için iş bıraktı.

Bağımsız Maden-İş’in çağrısıyla dün gece maden sahası önünde eyleme başlamak isteyen işçilerin geçişi, maden yolundaki kantar noktasında jandarma tarafından engellendi. İşçiler bugün (5 Kasım) eylemlerini Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü önüne taşıdı.

İşçilerin iş bırakma kararının ardından İmbat Madencilik yönetimi de üretim faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Şirket servisleri de kaldırdı

İmbat Madencilik Genel Müdürlüğü, gece vardiyasının başlangıcında işçilere gönderdiği duyuruda üretimin durdurulmasına gerekçe olarak “çalışma huzurunu ve iş barışını olumsuz etkileyen gelişmeleri” gösterdi.

Şirketin açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün 00.00-08.00 vardiyası başlangıcında işyerimizde çalışma huzurunu ve iş barışını olumsuz etkileyen gelişmeler yaşanması nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar işletmemizdeki üretim faaliyetleri görülen lüzum üzerine tarafımızca durdurulmuştur.

“Bu kapsamda, belirlenen nöbetçi ekipler dışındaki çalışanlarımızın 08.00-16.00 vardiyası için işyerine gelmemelerini önemle rica ederiz. Bu süreçte servis araçları hizmet vermeyecektir.”

Jandarma maden yolunda işçileri durdurdu

Şirketin duyurusunun ardından sabah saatlerinde maden önünde toplanmak isteyen işçiler yola çıktı. Ancak işçileri taşıyan araçlar maden yolundaki kantar noktasında jandarma tarafından durduruldu.

Bağımsız Maden-İş, işçilerin geçişinin engellenmesine tepki göstererek, “Haklarını aramak isteyen işçileri engellemeyin, patronları kollamayın. Madencileri oyalamayı, kanunların ve yasaların etrafından dolanmayı sonlandırın, işverenlik sorumluluğunuzu yerine getirin” açıklamasını yaptı.

İşçiler daha sonra araçlardan inerek bir araya geldi ve eylemlerini sürdürdü.

Eylem TKİ önüne taşındı

Madenciler daha sonra Soma’daki TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü binası önüne yürüdü.

Bağımsız Maden-İş, TKİ’nin kömür üretimini özel şirketlere devretmesi nedeniyle işçilere karşı sorumluluk taşıdığını savunuyor. Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, TKİ ve Ege Linyitleri İşletmesi’ni işçilerin taleplerinin muhatabı olarak gösterdi.

Çakır, “Kış, soğuk demeden haklarımız için direneceğiz” diyerek şöyle devam etti:

“İşçilerin sorumluluğundan kaçmak için üretimi İmbat Madencilik’e taşere eden, üretim çıktısını kontrol edip kârdan pay alan ve hatta kömürün alıcısı olan kurumu yöneten gizli üst işverenlik Türkiye Kömür İşletmeleri ve Ege Linyit İşletmeleri önünde olacağız.”

İşçiler, TKİ önündeki eylemi hakları karşılanana kadar kesintisiz sürdürme kararı aldı.

Şirketin Torku’dan 1.5 milyar lira alacağı var

İmbat Madencilik ücretlerde yaşanan gecikmeyi, Soma B Termik Santrali’ni işleten Konya Şeker’den, Torku markası üzerinden yapılan kömür satışlarından kaynaklanan alacağını tahsil edememesine bağlıyor.

Şirket, 29 Ekim’de çalışanlara gönderdiği açıklamada Konya Şeker’den 1 milyar 475 milyon lira alacağı bulunduğunu bildirdi.

Soma B Termik Santrali ise Konya Şeker’in borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılmış, ekim ayında yapılan ihale sonucunda TKİ’ye geçmişti.

Şirkette 4 bin 150 çalışan son 2 aydır maaşlarını, geriye dönük yevmiyelerini ve ikramiyelerini alamadılar. Toplam alacakları yaklaşık 650 milyon lira.

(HA)