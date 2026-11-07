Soma: Madenciler işyerine döndü, şirket üretime başlıyor; ücretler henüz ödenmedi

Soma'da, İmbat Madencilik işletmesinde ücret ve birikmiş işçilik alacakları için günlerdir eylem yapan madencilerin mücadelesinde 6 Ekim Cuma günü iki önemli gelişme yaşandı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda işçilere ödeme taahhüdü verildi. Üretimi durdurma kararı almış olan şirket de kararından vazgeçerek işçileri yeniden vardiyaya çağırdı.

Bakanlık görüşmesinin ardından ödeme sözü

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Kırkağaç Çamlığı'nda bekleyen işçilere yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Gürleyen'e göre işçilerin eylül ayı ücretleriyle toplu iş sözleşmesinden (TİS) kaynaklanan geriye dönük alacaklarının 6 Kasım Cuma günü ödenmesi için onay verildi. İşlemlerin tamamlanamaması halinde ödemelerin 9 Kasım Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

Ödeme sözü işçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak madenciler, alacakları hesaplarına yatırılmadan mücadelelerini sonlandırmayacaklarını açıkladı.

İşçiler maden sahasına girdi, şirket geri adım attı

İmbat Madencilik yönetimi, 5 Kasım'da iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

Cuma günü üretimin durdurulduğu maden sahasına girmek isteyen işçiler jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Cumhuriyet'in haberine göre, biber gazlı müdahaleye rağmen barikatı aşan işçiler madene girdi.

Gelişmelerin ardından şirket yönetimi üretimi yeniden başlatmaya karar verdi.

İmbat Madencilik, çalışanlara gönderdiği mesajda 6 Kasım günü 16.00–24.00 vardiyasından itibaren işbaşı yapmalarını istedi. Servis araçlarının yeniden çalışacağı da duyuruldu.

İşletme genel müdürü İlhan Çolak, işçilere yaptığı açıklamada eylül maaşları ve geriye dönük alacakların bugün ödenmesinin beklendiğini, işlemler yetişmezse ödemenin pazartesi günü yapılacağını söyledi. Ekim ayı ücretlerinin de en kısa sürede ödenmesi için çalışıldığını belirtti.

Böylece işçilerin taleplerinden biri olan üretimin yeniden başlaması konusunda somut adım atılmış oldu. Ancak ücretlerin tamamının ödendiği henüz teyit edilmedi.

İşçiler: "Ödeme yoksa işbaşı yok"

Öte yandan Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Soma binası önünde eylem yapan işçiler de alacaklarının ödenmesini bekliyor.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işletmeyi kapatmak veya üretimi engellemek gibi bir amaçları olmadığını belirterek şirket yönetimi ve bakanlık temsilcilerinin açıklamalarına rağmen henüz ödeme yapılmadığını söyledi.

Sendikanın talepleri arasında ücretlerin eksiksiz ve düzenli ödenmesi, bayram alacakları ve primler dahil TİS haklarının karşılanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan yaklaşık 500 kişilik işçi grubunun temsilcileri de ödemeler gerçekleşmeden eylemi sonlandırmayacaklarını bildirdi.

DEV MADEN-SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ise işletmenin devredilmesi ihtimalinin işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

5 işçinin yaşamını yitirdiği ocakta güvenlik talebi

İmbat Madencilik'teki ücret mücadelesinin sürdüğü işletmede 1 Ekim 2026'da meydana gelen maden cinayetinde 5 madenci ölmüştü. Ölümlere yol açan göçükle 7 işçi toprak altında kalmış, 2 işçi yaralı kurtarılmış, 5'i ise göçükten cansız çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti

Bağımsız Maden-İş, son eylemlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini de temel talepler arasında saydı.

Şirket yönetimi ise üretimin yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamasında iş güvenliği kurallarına uyulmasını, ekip bütünlüğünün korunmasını ve çalışma disiplininin sağlanmasını vurguladı.

(AEK)