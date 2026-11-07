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YT: Yayın Tarihi: 07.11.2026 01:26 7 Kasım 2026 01:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.11.2026 01:59 7 Kasım 2026 01:59
Okuma Okuma:  3 dakika

Soma: Madenciler işyerine döndü, şirket üretime başlıyor; ücretler henüz ödenmedi

İmbat Madencilik işçileri, 10 günlük direnişin ardından jandarmanın biber gazlı müdahalesine rağmen maden sahasına girdi. Şirket de, üretimi yeniden başlatma kararı aldı. Bakanlıkla görüşmelerin ardından işçi alacaklarının 6 veya 9 Kasım'da ödeneceği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Soma: Madenciler işyerine döndü, şirket üretime başlıyor; ücretler henüz ödenmedi
Madenciler, maden sahasına girmelerini önlemek için kurulan jandarma barikatı önünde/Fotoğraf: BBC Türkçe
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  • Somaʼda İmbat Madencilik işletmesinde ücret ve birikmiş alacakları için günlerdir eylem yapan madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin ardından ödeme sözü aldı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, eylül ücretleri ile toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacakların 6 Kasım Cuma günü, yetişmezse 9 Kasım Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.
  • İşçiler, alacaklar hesaplara yatmadan mücadeleyi bırakmayacaklarını belirtti.
  • Üretimi iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle durduran şirket, jandarma engeline ve biber gazına rağmen işçilerin maden sahasına girmesinin ardından kararından döndü ve çalışanları 6 Kasım akşamı vardiyasına çağırdı. İşletme genel müdürü İlhan Çolak, ekim ücretleri için de çalışıldığını söyledi.
  • Bağımsız Maden-İş önderliğinde TKİ Soma binası önünde bekleyen yaklaşık 500 işçi ise henüz ödeme yapılmadığını belirterek eylemi sürdüreceğini bildirdi. DEV MADEN-SEN, işletmenin devrinin işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. İşletmede 1 Ekim 2026ʼda yaşanan göçükte 5 madenci ölmüş, soruşturmada 9 şüpheli tutuklanmıştı.

Soma'da, İmbat Madencilik işletmesinde ücret ve birikmiş işçilik alacakları için günlerdir eylem yapan madencilerin mücadelesinde 6 Ekim Cuma günü iki önemli gelişme yaşandı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda işçilere ödeme taahhüdü verildi. Üretimi durdurma kararı almış olan şirket de kararından vazgeçerek işçileri yeniden vardiyaya çağırdı.

Bakanlık görüşmesinin ardından ödeme sözü

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Şube Başkanı Nazmi Gürleyen, Kırkağaç Çamlığı'nda bekleyen işçilere yaptığı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile sürdürülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Gürleyen'e göre işçilerin eylül ayı ücretleriyle toplu iş sözleşmesinden (TİS) kaynaklanan geriye dönük alacaklarının 6 Kasım Cuma günü ödenmesi için onay verildi. İşlemlerin tamamlanamaması halinde ödemelerin 9 Kasım Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.

Ödeme sözü işçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak madenciler, alacakları hesaplarına yatırılmadan mücadelelerini sonlandırmayacaklarını açıkladı.

İşçiler maden sahasına girdi, şirket geri adım attı

İmbat Madencilik yönetimi, 5 Kasım'da iş sağlığı ve güvenliği gerekçesiyle üretimi durdurduğunu açıklamıştı.

Cuma günü üretimin durdurulduğu maden sahasına girmek isteyen işçiler jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Cumhuriyet'in haberine göre, biber gazlı müdahaleye rağmen barikatı aşan işçiler madene girdi.

Gelişmelerin ardından şirket yönetimi üretimi yeniden başlatmaya karar verdi.

İmbat Madencilik, çalışanlara gönderdiği mesajda 6 Kasım günü 16.00–24.00 vardiyasından itibaren işbaşı yapmalarını istedi. Servis araçlarının yeniden çalışacağı da duyuruldu.

İşletme genel müdürü İlhan Çolak, işçilere yaptığı açıklamada eylül maaşları ve geriye dönük alacakların bugün ödenmesinin beklendiğini, işlemler yetişmezse ödemenin pazartesi günü yapılacağını söyledi. Ekim ayı ücretlerinin de en kısa sürede ödenmesi için çalışıldığını belirtti.

Böylece işçilerin taleplerinden biri olan üretimin yeniden başlaması konusunda somut adım atılmış oldu. Ancak ücretlerin tamamının ödendiği henüz teyit edilmedi.

İşçiler: "Ödeme yoksa işbaşı yok"

Öte yandan Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) Soma binası önünde eylem yapan işçiler de alacaklarının ödenmesini bekliyor.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, işletmeyi kapatmak veya üretimi engellemek gibi bir amaçları olmadığını belirterek şirket yönetimi ve bakanlık temsilcilerinin açıklamalarına rağmen henüz ödeme yapılmadığını söyledi.

Sendikanın talepleri arasında ücretlerin eksiksiz ve düzenli ödenmesi, bayram alacakları ve primler dahil TİS haklarının karşılanması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bulunuyor.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan yaklaşık 500 kişilik işçi grubunun temsilcileri de ödemeler gerçekleşmeden eylemi sonlandırmayacaklarını bildirdi.

DEV MADEN-SEN Genel Başkanı Ahmet Remzi Atasoy ise işletmenin devredilmesi ihtimalinin işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

5 işçinin yaşamını yitirdiği ocakta güvenlik talebi

İmbat Madencilik'teki ücret mücadelesinin sürdüğü işletmede 1 Ekim 2026'da meydana gelen maden cinayetinde 5 madenci ölmüştü. Ölümlere yol açan göçükle 7 işçi toprak altında kalmış, 2 işçi yaralı kurtarılmış, 5'i ise göçükten cansız çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında aralarında işletme yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti
Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti
2 Ekim 2026

Bağımsız Maden-İş, son eylemlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini de temel talepler arasında saydı.

Şirket yönetimi ise üretimin yeniden başlatılmasına ilişkin açıklamasında iş güvenliği kurallarına uyulmasını, ekip bütünlüğünün korunmasını ve çalışma disiplininin sağlanmasını vurguladı.

(AEK)

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maden cinayeti imbat madencilik iş güvenliği ücretler
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