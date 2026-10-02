Soma maden cinayetinin ardından ortak talep: “İhmal araştırılsın, sorumlular hesap versin”

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait yeraltı kömür ocağında meydana gelen göçükte 7 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralı kurtarıldı, 3 işçi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Sendikaların ve siyasi parti liderlerinin açıklamalarında, 2014'te 301 madencinin öldüğü Soma faciasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen işçi ölümlerinin sürmesi eleştirildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni açılan galerideki güvenlik önlemlerinin ve kamu denetiminin araştırılmasını, işverenden kamu makamlarına kadar sorumluluk zincirinin incelenmesini istedi. TÜRK-İŞ, Bağımsız Maden-İş ve siyasi parti liderleri de göçüğün nedenlerinin araştırılmasını, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini talep etti. Göçüğün yeni üretime alınan bölümde meydana gelmesi, risk değerlendirmesi, tahkimat yeterliliği ve kamu denetimi sorularını gündeme getirdi.

Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik’e ait yeraltı kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından sendikalardan ve siyasi parti liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Tepkilerde 2014’te 301 madencinin öldüğü Soma faciasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen işçi ölümlerinin sürmesi öne çıkarken, göçüğün nedenlerinin, iş güvenliği önlemlerinin ve kamu denetiminin araştırılması istendi.

Son resmî açıklamalara göre göçükten etkilenen 7 işçiden Halit Ersay ve Kerim Ören yaşamını yitirdi. Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmaları gece saatlerinde de sürüyor.

DİSK | Çerkezoğlu: "İşverenden kamu makamlarına bütün zincir araştırılmalı"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni açılan galerideki güvenlik önlemlerinin ve kamu denetiminin araştırılmasını istedi:

“Galeride hangi denetimler yapılmıştır? Olası riskler değerlendirilmiş midir? Tahkimat ve kullanılan araçlar uygun mudur? Bu konularda kamu denetimi yapılmış mıdır? Unutulmamalıdır ki denetimin ölçüsü evrakların tamamlanması değil, işçilerin yaşamının korunmasıdır.”

Çerkezoğlu, soruşturmanın işverenle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi:

“Hiç zaman kaybetmeden, işverenden denetimle yükümlü kamu makamlarına kadar tüm sorumluluk zinciri araştırılmalı; ihmali ve kusuru bulunanlar yargı önünde hesap vermelidir.”

TÜRK-İŞ: Hiçbir ekonomik gerekçe can güvenliğinden önemli değil

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Soma’daki göçük ile aynı gün İzmir Torbalı’daki metal fabrikasında meydana gelen patlamayı birlikte değerlendirdi:

“Risklerin önceden tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve etkin denetim mekanizmalarının işletilmesi hayati önem taşımaktadır.”

Konfederasyon, iki olayın bütün yönleriyle araştırılmasını istedi:

“Hiçbir ekonomik gerekçe, emekçinin can güvenliğinden daha önemli değildir.”

TÜRK-İŞ, varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Bağımsız Maden-İş: Sonuna kadar takip edeceğiz

Göçüğün ilk saatlerinden itibaren maden sahasından bilgi aktaran Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş), işletme önündeki bekleyişini sürdürdüğünü bildirdi:

“Genel Merkez yöneticilerimizle birlikte İmbat Madencilik önündeyiz. Göçük altında bulunan işçi arkadaşlarımızdan gelecek iyi haberi bekliyoruz.”

Sendika, olayın nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılması sürecini “sonuna kadar takip edeceğini” açıkladı.

Özel: Sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren iki madencinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi ve göçük altındaki üç işçiden iyi haber beklediklerini söyledi.

"Manisa Soma’dan gelen acı haber yine yüreğimizi yaktı. Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."

Hatimoğulları: Nedenleri tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 2014 Soma faciasını hatırlattı:

“Soma’nın acısı hâlâ hafızamızdayken bugün tekrar yüreğimiz yandı.”

Hatimoğulları, göçüğün araştırılması çağrısı yaptı:

“Yaşanan göçüğün nedenleri tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı, ihmali bulunanlar ve sorumlular hesap vermelidir.”

Bakırhan: Soma’nın kapanmayan yarası yeniden kanadı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da işçi ölümlerinin sürmesine dikkat çekti:

“Soma’nın kapanmayan yarası bugün maalesef bir kez daha kanadı. Yıllar geçse de Soma’da emeğin bedeli ne yazık ki yine canla ödeniyor.”

Bakırhan, olayın nedenlerinin ve sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi:

“İş cinayetleri son bulana ve tüm sorumlular hesap verene dek sürecin takipçisi olacağız.” İz Gazete

Erbakan, Babacan ve Arıkan’dan başsağlığı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da gece saatlerinde mesaj yayımlayarak yaşamını yitiren işçilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi; göçük altındaki işçilerin sağ kurtarılması temennisinde bulundu.

12 yıl sonra yeniden aynı soru: Kim denetledi?

Sendikaların açıklamaları tartışmayı kurtarma çalışmalarının ötesine taşıdı. Özellikle Çerkezoğlu’nun soruları, göçüğün yeni üretime alınan bölümde meydana geldiğine ilişkin saha bilgileriyle birlikte işverenin yanı sıra kamu denetimini de gündeme getirdi.

Göçüğün teknik nedenine ilişkin henüz kamuoyuna açıklanmış bir bilirkişi raporu bulunmuyor. Ancak sendikaların soruları yanıtlanmayı bekliyor: Yeni üretim bölümü hangi risk değerlendirmesinden sonra açıldı, tahkimat yeterli miydi, son kamu denetimi ne zaman yapıldı ve herhangi bir risk saptandı mı?

(AEK)