Soma Katliamı 10. yılında belgesel oluyor: Karanlıkdere

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı ile ilgili bir belgesel hazırladı.

Katilamın 10. yılında hazırlanan belgeselin ismi "Bir Soma Katliamı Belgeseli: Karanlıkdere." Belgesel, 13 Mayıs'ta saat 14.50'de Youtube üzerinden gösterime girecek.

Yönetmenliğini Avukat Derviş Emre Aydın'ın yaptığı, senaryosunu ise avukat Melike Polat ve avukat Selçuk Kozağaçlı'nın hazırladı. Belgeselin tanıtım fragmanında ise tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı yapay zeka aracılığı ile yer aldı.

İşçi sınıfının kâr amacıyla sistematik olarak katledildiği madencilik sektörü nasıl işliyor?

Gerçekte yaşanılan, dosyada anlatılanla nasıl karşılaştırılır?

Soma Katliamı'nın 10. yılında davayı halka anlatıyoruz.

13 Mayıs 2024'te, bizimle madene inin! #Somaicinadalet pic.twitter.com/TQTW6BjvCi — KARANLIKDERE (@301icinadalet) May 4, 2024

Belgeselde, Soma Katliamı’nın 10. yılında, davanın tutuklu avukatı Selçuk Kozağaçlı katliamı yaratan koşulları ve katliam anında neler yaşandığını soruyor.

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

(AÖ)