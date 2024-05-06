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Yayın Tarihi: 6 Mayıs 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 6 Mayıs 2024 13:49
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Soma Katliamı 10. yılında belgesel oluyor: Karanlıkdere

Belgeselde, Soma Katliamı’nın 10. yılında, davanın tutuklu avukatı Selçuk Kozağaçlı katliamı yaratan koşulları ve katliam anında neler yaşandığını soruyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Soma Katliamı 10. yılında belgesel oluyor: Karanlıkdere

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı ile ilgili bir belgesel hazırladı.

Katilamın 10. yılında hazırlanan belgeselin ismi "Bir Soma Katliamı Belgeseli: Karanlıkdere." Belgesel, 13 Mayıs'ta saat 14.50'de Youtube üzerinden gösterime girecek.

Yönetmenliğini Avukat Derviş Emre Aydın'ın yaptığı, senaryosunu ise avukat Melike Polat ve avukat Selçuk Kozağaçlı'nın hazırladı. Belgeselin tanıtım fragmanında ise tutuklu bulunan Selçuk Kozağaçlı yapay zeka aracılığı ile yer aldı. 

Belgeselde, Soma Katliamı’nın 10. yılında, davanın tutuklu avukatı Selçuk Kozağaçlı katliamı yaratan koşulları ve katliam anında neler yaşandığını soruyor.

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik kazası. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti.

 (AÖ)

soma katliamı çağdaş hukukçular derneği
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