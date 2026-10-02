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YT: Yayın Tarihi: 02.10.2026 16:55 2 Ekim 2026 16:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.10.2026 17:04 2 Ekim 2026 17:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Soma'daki maden ocağı göçüğünde 5 işçi yaşamını yitirmişti: 9 kişi gözaltına alındı

Soma'da İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından 9 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Soma'daki maden ocağı göçüğünde 5 işçi yaşamını yitirmişti: 9 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: Bağımsız Maden İş
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Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdi.

Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti
Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti
Bugün 09:05

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
soma göçük soruşturma Manisa
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