Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçinin yaşamını yitirdi.
Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturmada, olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında yer aldığı 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
🔻 Soma'daki maden ocağı göçüğünde 5 işçi yaşamını yitirmişti: 9 kişi gözaltına alındı— bianet (@bianet_org) October 2, 2026
👉️ Soma'da İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçüğün ardından 9 kişi gözaltına alındı.https://t.co/Ju3jWH8sVz
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