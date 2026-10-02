Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 madenci hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesi kömür havzalarında İmbat Madencilik’e ait yeraltı kömür ocağında dün (1 Ekim) saat 14.00 sularında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı beşe yükseldi.

Gece yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, çalışmalar sürdürülmüştü. Manisa Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada üç işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Göçükte Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, Ömer Karakaya ve İsa Olcay, hayatını kaybetti.

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Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır.



Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına… pic.twitter.com/OwgABsAxf5 — Manisa Valiliği (@ManisaValiligi) October 2, 2026

AFAD'dan yapılan açıklamada ise göçük altında kalan yedi madencinin göçük altından çıkarıldığı belirtildi. Sağ olarak kurtarılan iki madencinin ise hastanedeki tedavisinin tamamlandığı ve taburcu olduğu bildirildi:



"Manisa’nın Soma İlçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 01 Ekim 2026 günü saat 14 sularında göçük meydana geldi.

Olayın akabinde Soma İlçesine intikal eden eden AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte alanda konuşlu bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçük hadisesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madenci kardeşlerimizin yakınları ile bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meydana gelen maden kazasında 7 madenci vatandaşımızın göçük altında kaldığı tespit edilmiş ve arama kurtarma çalışması başlatılmıştır. Arama kurtarma çalışmalarında, AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yapmıştır. İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci vatandaşımız göçük altından çıkarılmıştır.

Göçük nedeniyle 5 madenci vatandaşımız hayatını kaybetmiş, sağ olarak kurtarılan 2 madenci vatandaşımızdan birinin tedavisi hastanede devam etmekte olup, diğerinin ise hastanedeki tedavisi tamamlanmış, taburcu olmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz."

Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise "Soma İmbat Madencilik'te yaşanan göçükte kalan 3 kardeşimizin de cansız bedenine ulaşılmış, ölü sayısı 5'e çıkmıştır. Ege 1 No'lu Şube Yöneticimiz Ramazan İnce, üyelerimiz Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya, İsa Olcay hayatını kaybeden madencilerdir. Ayrıntılı açıklamayı daha sonra Genel Merkezimizde yapacağız. Hepimizin başı sağolsun" denildi.

Soma İmbat Madencilik önünde Genel Merkez yönetimimizle bekleyişteyiz, sonuna kadar takip edeceğiz.



Hazırlık aşamasındaki Doğu 5 ayağında gerçekleşen göçükte 7 madenci kalmış olup 1 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 2 kardeşimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Arama kurtarma… pic.twitter.com/0atQsmOnCT — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) October 1, 2026

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda üç cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Aynı işletmede daha önce de madenciler hayatını kaybetmişti

1 Ekim'deki göçük, İmbat Madencilik işletmelerinde ölümle sonuçlanan ilk olay değil.

10 Nisan 2020’de şirketin Soma’daki ocağının galeri bölümünde bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte Ersin Özdoğan, Salih Ayber ve Erdinç Karaveli hayatını kaybetmiş bir işçi yaralı olarak kurtarılmıştı.

27 Şubat 2015'te Manisa’nın Soma İlçesi’nde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı, Ege Linyit İşletmesi (ELİ) maden sahasında faaliyet yürüten İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş linyit ocağında, meydana gelen kazada Yusuf Çakıroğlu (35 ) hayatını kaybetmişti.

İşçiler daha önce iş güvenliği konusunda uyarmıştı.



(CA)