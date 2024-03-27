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Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 11:10
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 11:12
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Solunum Derneği: Oruç tutan astım hastaları ilaçlarını aksatmamalı

Astım ve KOAH hastalarının hekim gözetiminde oruç tutabileceklerini belirten Turan, “Ancak bazı hastalarımız ya ilaca ara veriyor ya da saatlerini değiştiriyor. Oysa bu kişilerin ilaç alımını aksatmadan oruçlarını tutmaları mümkün” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Solunum Derneği: Oruç tutan astım hastaları ilaçlarını aksatmamalı

Solunum Derneği TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı M. Onur Turan, ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen astım ve KOAH hastalarına tedavilerine ara vermemeleri gerektiğini hatırlattı. 

Astım ve KOAH hastalarının hekim gözetiminde oruç tutabileceklerini belirten Turan, “Ancak bazı hastalarımız ya ilaca ara veriyor ya da saatlerini değiştiriyor. Oysa bu kişilerin ilaç alımını aksatmadan oruçlarını tutmaları mümkün” dedi.

“İlaçlar nefes yoluyla alınıyor”

İlaçlarını inhaler cihazlarla alan astım ve KOAH hastalarının ilaçlarını asla bırakmaması gerektiğini vurgulayan Turan, şu uyarıları yaptı:

“Bu ilaçların özelliği, sıvı ya da toz biçimdeki ilacı nefes yoluyla akciğerin en uç noktasına kadar iletmeyi sağlaması. Bu ilaçlar içe çekildiği zaman yutak ya da yemek borusuna temas etmeden doğrudan hava yolları kanalıyla akciğere iletiliyor."

"Nefes yoluyla alınan bu ilaçların çok az bir kısmı ağız içine çarparak yapışıyor ve oruç bozmayacak miktarda emiliyor. Bu nedenle oruç tutmak isteyen hastalar doktorlarına sormadan ilaçlarının saatlerini değiştirmemeli, kullanmaya ara vermemeli ve düzenli kullanmaya devam etmeli. Hastalarımız ilaçlarını almaya devam ederek oruç ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabilir.”

“Sık ve az yiyin, bol su için”

Turan, astım ve KOAH hastalarının ramazan ayını sağlıklı geçirmesi içinse altın değerindeki şu önerileri paylaştı:

“İftarda ya da sahurda normalden fazla yemek yemesi durumunda ağza acı su gelmesi, yani reflü durumu yaşanabilir. Bu da astım ve KOAH hastalarında ciddi bir rahatsızlık haline neden olabilir."

"Bu durumu önlemek için özellikle reflüsü olan hastalar sık ve küçük porsiyonlar şeklinde yemeklerini yemeli. Reflüyü artırma riski olan baharatlı, yağlı yiyeceklerle asitli içeceklerden uzak durulmalı.”

“Yemek yeme eylemi yatmadan iki saat önce durdurulmalı. Sahurda ise besleyiciliği yüksek, tok tutma özelliği olan yiyecekler tercih edilmeli. Astım ve KOAH hastaları oruç sırasında susuz kalabilir ve bu da bu hastaları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hastalarımıza iftardan sonra en az 1,5-2 litre su içerek kaybettikleri sıvıyı geri almalarını öneriyoruz.”

(EMK)

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