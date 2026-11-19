Yaklaşık 813 bin nüfuslu Solomon Adaları, gelişmekte olan ülkelerin seragazı emisyonlarını azaltmalarına ve iklim değişikliğine uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla 2010’da kurulan Yeşil İklim Fonu’na (GCF) katkı taahhüdünde bulundu. Fonun yeni dönemi için 400 bin dolar ayırma sözü veren Solomon Adaları, iklim kriziyle mücadeleye kaynak sağlaması beklenen zengin ülkelere anlamlı bir mesaj gönderdi.

2025’te gayrisafi yurt içi hasılası 1 milyar 750 milyon dolar, kişi başına düşen millî geliri ise iki bin doların biraz üzerinde olan Solomon Adaları, kendisi gibi en az gelişmiş ülkeler (LDC) kategorisinde yer alan ülkeler için de kaynak sağlayan fonun yeni finansman dönemine katkı taahhüdünde bulunan ilk ülke oldu. Solomon Adaları, iklim krizinden en çok etkilenen gelişmekte olan küçük ada devletleri arasında da yer alıyor.

“İklim değişikliği halkımızın her gün yaşadığı bir gerçek”

Solomon Adaları Başbakanı Matthew Wale, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

Solomon Adaları’nda iklim değişikliği, raporlarda okuduğumuz bir konu değil. Halkımızın her gün yaşadığı bir gerçek. Tuzlu su kuyularımıza sızıyor, aşırı gelgitler evleri su altında bırakıyor ve aileler, atalarının vatan olarak gördüğü topraklarda kalıp kalamayacakları gibi acı verici bir soruyla karşı karşıya kalıyor. Bu krizi Büyük Okyanus yaratmadı, ancak biz de kenara çekilip başkalarının harekete geçmesini beklemeyeceğiz. Kaynakları sınırlı küçük bir ada ülkesi olabiliriz, ancak liderlik göstermeye kararlıyız.

Wale ayrıca, “Biz ilk adımı attık ve şimdi dünyanın en büyük ekonomilerini de aynısını yapmaya çağırıyoruz. Başarının gerçek ölçüsü, burada Antalya’da verilen sözler değil, halkımızın ve gelecek nesillerin yaşamlarında yaratacağımız fark olacaktır” diyor.

COP31’de sinirler gerildi

Fonun hedefi yıllık en az 300 milyon dolar Antalya’daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) ise özellikle iklim finansmanına ilişkin görüşmeler tıkandı. İklim kriziyle mücadelenin önemli ayaklarından biri olan uyum çalışmaları için ülkelerin taahhüt ettiği finansman da ciddi eleştirilere konu oldu. Uyum Fonu’na şu ana kadar yalnızca altı ülkeden katkı taahhüdü geldi. Taahhütlerin toplamı yaklaşık 50 milyon dolarda kaldı. Oysa fonun yıllık en az 300 milyon dolar toplama hedefi bulunuyor. İspanya 27,8 milyon, Almanya 11,1 milyon, İrlanda 6,7 milyon, Belçika 3,2 milyon, Portekiz 1,1 milyon ve Estonya 334 bin dolar taahhüt etti. Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve ABD gibi zengin ülkeler ise henüz herhangi bir katkı taahhüdünde bulunmadı. Fon, 2026-2029 döneminde toplam 1,2 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor.

(ÖG/VC)