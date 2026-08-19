TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 19.08.2026 10:29 19 Tebax 2026 10:29
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.08.2026 10:32 19 Tebax 2026 10:32
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Solîstê Grup Ekinê Metin Turanê ku 25 sal bûn di girtîgehê de bû hat berdan

Solîstê Grup Ekinê û nivîskar Metin Turan, di Girtîgeha Tîpa T ya Bafrayê de girtî bû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Solîstê Grup Ekinê Metin Turanê ku 25 sal bûn di girtîgehê de bû hat berdan
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parêzer İsmail Topkaya ragihand ku solîstê Grup Ekinê û nivîskar Metin Turanê ku 25 sal bûn girtî bû, hat berdan.

Berdana Turan, Parêzer İsmail Topkaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand.

Bijîşkiya Dadî rapora "nikare di girtîgehê de bimîne" dabû

Topkaya di parvekirina xwe de got, "Mizgînî… Miwekîlê min Metin Turanê ku bi deng û gotinên xwe şoreşger e hat berdan."

Ji bo Turanê ku 25 salan di girtîgehê de ma, Saziya Bijîşkiya Dadî rapora "nikare di girtîgehê de bimîne" dabû û lêbelê serlêdana ku bi vê raporê li Serdozgeriya Bafrayê hatibû kirin nehatibû qebûlkirin. 

Metin Turan derçûyê Zanîngeha Teknîkî ya Rojhilata Navîn(ODTU) e û solîstiya Grup Ekin û Grup Yorumê kiriye. Di salên 1990î de ji ber sedemên siyasî ket girtîgehê. Li girtîgehê gelek pirtûk nivîsî û xelat stendin.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
metin turan grup yorum
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê