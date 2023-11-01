Solcu devlet başkanları İsrail büyükelçilerini geri çağırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarken, Latin Amerika'da solcu liderlerin yönettiği ülkeler, İsrail büyükelçilerini geri çağırmaya başladı.

Kolombiya'nın Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarına tepki verdi.

İstişare için İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırmaya karar verdiğini açıklayan Petro, "İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız" uyarısını yaptı.

Şili de büyükelçiyi geri çağırdı

İsrail'in saldırılarına bir tepki de Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten geldi. Boric, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğine dikkat çekerek Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını duyurdu.

Başkan Boric, Şili'nin askeri operasyonları şiddetle kınadığını ve endişeyle takip ettiğini belirtti.

Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız

Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesti

Öte yandan, Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, yaptıkları basın toplantısında İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını duyurdu.

Toplantıda konuşan Prada, "Gazze Şeridi'nde bugüne kadar binlerce sivilin hayatına mal olan ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine neden olan saldırılara son verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İsrail'den Bolivya'ya "terörizm" suçlaması

Bolivya'nın diplomatik ilişkilerini kesmesine İsrail'den tepki gecikmedi. İsrail, Bolivya'yı "Hamas terör örgütüyle aynı safta yer almakla" suçladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat yaptığı açıklamada, "Bolivya hükümetinin İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı, terörizme ve İran'daki Ayetullah rejimine teslim olmaktır" dedi.

Başta, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde olmak üzere İsrail'in saldırılarını protesto eden eylemciler, ülkelerine İsrail ile ilişkilerini kesme çağrılarında bulunuyor.

ABD'den Malezya'ya "Hamas'ı kına" notası

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla kendilerine üç kez diplomatik nota gönderdiğini açıkladı.

İbrahim, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'nin, Malezya Dışişleri Bakanlığı'na iki kez nota verdiğini, bir kere de Malezya'nın Washington Büyükelçisi'nin ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

İbrahim, ABD'nin Hamas'ı kınamaları için kendilerine baskı yaptığını kaydetti.

Kaynak: Middle East Eye, AA ve The Guardian

(NT)