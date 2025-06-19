SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen: 'Erdoğan’ı iktidarda tutma oyunu'nun parçası olunmamalı

PKK’nin kendini feshetme kararı sonrası Kürt sorunun barışçıl ve demokratik temelde siyasal çözümü sosyalistlerin de gündeminde. Silah bırakma kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ve Meclis'teki diğer partilerin desteğiyle bir araştırma komisyonu kurulması tartışılıyor.

bianet olarak, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin başarıya ulaşması noktasında sosyalist parti temsilcileri ile çözüm önerilerini konuştuk. PKK'nin fesih ve silah bırakma kararını önemli bir eşik olarak değerlendiren SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, yıllardır derin yaralar açan silah ve şiddet ortamının sona ermesinin kıymetli olduğunu belirtti.

"Halkları birbirine kırdırdılar”

Kürt sorununun bugüne kadar egemen sınıflar için bir istismar aracı olarak kullanıldığını belirten İşleyen, "Çözümsüzlük özellikle tercih edildi. ABD başta olmak üzere emperyalist odaklar da bu sorunu Ortadoğu politikalarının manivelası olarak gördü. Çatışmalar; gerici-faşist akımların güçlenmesi, kontr-gerilla odaklarının devlet içinde mevzilenmesi için bir zemin yarattı. Silahlı dönemin sona ermesi elbette tüm bunların da sona ereceği anlamına gelmese de; ölümler ve acılar manipüle edilerek vatan millet adına diye diye Kürt sorunu etrafında yoksul emekçi halkları birbirine kırdıran bir sürecin gölgesinin ülkenin ve halkın üzerinden kalkıyor olması yeni bir sürecin önünü açacaktır" tespitinde bulundu.

"İktidar fırsata çevirebilir"

Sürece ilişkin uyarılar da yapan İşleyen, "AKP-MHP cephesi silahların bırakılmasıyla oluşacak ortamı kendi iktidarını sürdürmek için bir fırsata çevirmeye çalışacak. Bir azınlık iktidarına dönüşmüş olan AKP ve MHP ayakta kalmak için bir eliyle CHP üzerinden muhalefete savaş açarken bir eliyle de demokrasi vaat ediyor. Açık ki ülkenin bir kesimine faşizm bir kesimine demokrasi vaadi; özgürlük talebiyle zulüm ve baskıyı uzlaştırmak mümkün mü; değilse elbette bunun bir demokratikleşme hamlesi olarak görülmesi de mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Süreci 'demokratikleşme hamlesi' olarak tanımlamanın tehlikeli olduğuna dikkat çeken İşleyen, "Kürt halkının bütün haklarına kavuşması için mücadele eden bir Parti olarak; elbette bugün de silahların bırakılmasıyla başlayan süreçte Kürt halkının istediği bütün hak ve özgürlüklere kavuşmasından yana olmaya devam edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi silahların susmasının getireceği iyilik, iktidarın varlığını sürdürmesine hizmet edecek bir kötülüğe payanda yapılmamalıdır" dedi.

"Kurtuluş 'tek adam'a son vermekte"

SOL Parti olarak silahların susmasını desteklediklerini, ancak bunun gerçek bir barış ve eşit yurttaşlık temelinde ilerlemesi gerektiğini dile getiren İşleyen, "Bize göre; bugün Kürdü Türkü tüm emekçilerin gerçek kurtuluşu; özgürlüklerin kazanılması ve kardeşçe yaşamın koşullarının yaratılması mevcut tek adam rejimine son verilmesinden geçiyor. Mart’dan bu yana sokaklarda sel olan halkın birleşik mücadelesini büyüterek bunu başarabiliriz; tüm demokratların, yurtseverlerin, barış yanlılarının, ilericilerin ve işçi-emekçi sınıfların çıkarlarından özgürlükten ve kardeşlikten yana olan hepimiz bu yolda birleşmeliyiz" çağrısında bulundu.

"Anayasa Erdoğan'ın tuzağı"

Yeni sürecin anayasa tartışmalarının iktidarın tuzağı olduğunu söyleyen İşleyen, "Erdoğan ve temsil ettiği siyasal rejimin yeni bir anayasa yapabilme meşruiyeti yoktur. Hiçbir muhalefet partisi Erdoğan’ı iktidarda tutma oyunundan (tuzağından) başka amacı olmayan bu oyunun parçası olmamalıdır. Parlamento ve tüm kurumların fiilen kapatıldığı; yasa ve anayasanın hiçe sayıldığı şimdi de seçimlerin dahi göstermelik hale getirilmeye çalışıldığı bir rejim yenilerek ancak gerçekten demokratik yeni bir anayasının yolları açılabilir" uyarısını yaptı.

(AB)