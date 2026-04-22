HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.04.2026 11:20 22 Nisan 2026 11:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.04.2026 13:35 22 Nisan 2026 13:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Sokaktaki köpeklerin toplatılmasına karşı Maltepe Belediyesi önüne çağrı

“Bugün sokaktaki köpeğin yaşam hakkını koruyamayan CHP belediyelerine soruyoruz; yarın doğanın, kadının, çocuğun hakkını nasıl koruyacaksınız?”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sokaktaki köpeklerin toplatılmasına karşı Maltepe Belediyesi önüne çağrı
Fotoğraf: Canva

Maltepe Yaşam Hakkı Savunucuları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Maltepe Belediyesi ekiplerinin 17 Nisan’da sekiz köpeği ilçeden topladığını duyurdu.

Hak savunucuları, sokakta yaşayan köpekler için 24 Nisan Cuma günü saat 16.00’da Maltepe Belediye binası önüne çağrı yaparak şöyle dedi:

“Maltepe Belediyesi’nin, ısırma şikâyeti gerekçesiyle Gülsuyu&Esenkent’teki sokak köpeklerini geniş çaplı olarak topladığı bilgisi ulaştı. Bugün sokaktaki köpeğin yaşam hakkını koruyamayan CHP belediyelerine soruyoruz; yarın doğanın, kadının, çocuğun hakkını nasıl koruyacaksınız?

“Bir köpeğin şikayet edilmesi üzerine şikayet noktasından kilometrelerce uzakta, minderi üstünde yatan Karamel de dahil olmak üzere toplam 8 köpeği toplayarak barınağa yollayan Maltepe Belediyesi'ne soruyoruz: Köpeklerimiz nerede?”

Kadıköy Belediyesi'nin topladığı üç köpek, hayvan bakımevinde
Kadıköy Belediyesi’nin topladığı üç köpek, hayvan bakımevinde
16 Nisan 2026

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokaktaki köpeklerin toplatılması maltepe belediyesi Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun sokaktaki köpekler chpli belediyeler
