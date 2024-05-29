Sokaktaki hayvanlarla ilgili taslak Meclis’te

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, bu konuda Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, taslağın hazırlandığını dile getiren Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Taslak çalışma Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz bunu değerlendireceklerdir. Bu, milletvekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaran iktidarız. Hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, bu komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil, sahipsiz hayvan tanımları netleştirilmiştir. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık. “Dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekecektir."

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz,” dedi. (TY)