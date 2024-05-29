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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2024 13:13
 ~ Son Güncelleme: 29 Mayıs 2024 13:43
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Sokaktaki hayvanlarla ilgili taslak Meclis’te

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlarla ilgili taslak Meclis’te
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugünkü AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, bu konuda Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, taslağın hazırlandığını dile getiren Tunç, konuşmasına şöyle devam etti:

"Taslak çalışma Meclis grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimiz bunu değerlendireceklerdir. Bu, milletvekillerimizin değerlendirmesine mahsus bir durum. Hayvanları koruma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hayvanları Koruma Kanunu'nu çıkaran iktidarız. Hayvanları korumayla ilgili araştırma komisyonu kurulmuştu, bu komisyonun tavsiye kararları doğrultusunda birtakım düzenlemeler yapmıştık. Hayvanları Koruma Kanunu'nda evcil, sahipsiz hayvan tanımları netleştirilmiştir. Hayvanları eziyet edenlere yönelik cezaları artırmıştık.

“Dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama insan sağlığına zarar verecek, insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik orta yol bulunması gerekecektir." 

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "İstiyoruz ki barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz,” dedi. (TY)

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