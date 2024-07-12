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Yayın Tarihi: 12 Temmuz 2024 15:41
 ~ Son Güncelleme: 12 Temmuz 2024 15:57
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Sokaktaki hayvanlarla ilgili kanun teklifi TBMM'ye geldi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifi sokaktaki hayvanların toplatılmasını, barınaklara alınmasını ve "uyutulmasını" kapsıyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlarla ilgili kanun teklifi TBMM'ye geldi
Fotoğraf: Canva

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, sokaktaki hayvanlara yönelik 17 maddelik yasa tasarısını TBMM'de yaptığı basın toplantısında duyurdu.

Sokakta yaşayan hayvanların aç kaldığını, üşüdüğünü ve hastalandığını söyleyen Güler, sokaktaki özellikle "agresif" ve hasta hayvanların toplatılacağını, barınaklara alınacaklarını; ancak hasta hayvanların akıbetine barınaklardaki veteriner hekimlerin karar vereceğini söyledi.

Sokaktaki köpeklerden "bir güvenlik sorunu" olarak bahsederen Güler, hayvanların yaşamına ötenazi ile son verilmesi ihtimalini ise bir "imkân" olarak duyurdu.

"Ötenazi imkânı veriyoruz"

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Teklif için akademisyenlerden sivil toplum kurumlarına, her kesimin önerisini aldık. 17 maddelik yasa teklifimizle önce komisyonumuzda sonrasında ise Genel Kurul çalışmalarımızı tamamlayacağız. 

"Teklifimiz, sokak hayvanlarının bulundukları yerden alınması, barınaklara yerleştirilmesi ve sahiplendirilmesi için bir programın hayata geçirilmesini amaçlıyor. Kuduz riski taşıyan, sahiplendirilmesi mümkün olmayan ve tedavi edilemeyen hayvanlara ötenazi uygulanması imkânı veriyoruz. Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlara 60 bin TL para cezası verilecek." (TY)

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