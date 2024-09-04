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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 17:48
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Sokaktaki hayvanlara yönelik yasa AYM'de görüşülecek

AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen sokaktaki hayvanlarının öldürülmesini içeren yasa yarın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlara yönelik yasa AYM'de görüşülecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin başvurusu üzerine "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk incelemesini yarın yapacak.

Yüksek Mahkeme, yarın yapacağı toplantıda, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

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Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

17 maddeden 16'sının iptali istenmişti

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.

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Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

(Mİ)

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