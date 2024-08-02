Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sokaktaki hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler “sahiplendirilinceye” kadar bu yerlerde barındırılacak.

İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ettiği ve olumsuz davranışlar sergilediği iddia edilen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

Yani hayvanlar önce hapsedilecek, ardından da ötanazi işlemi adı altında öldürülecek.

Hayvanları terk edene de ceza

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, birlikte yaşadığı hayvanları terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin TL’den 60 bin TL’ye çıkarılacak. (TY)