ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 12:03
1 dk Okuma

Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de

Kanuna göre, yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmî Gazete'de
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Sokakta yaşayan hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kanuna göre, sokaktaki hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler “sahiplendirilinceye” kadar bu yerlerde barındırılacak.

İnsan ile hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil ettiği ve olumsuz davranışlar sergilediği iddia edilen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesindeki hükümler uygulanacak.

Yani hayvanlar önce hapsedilecek, ardından da ötanazi işlemi adı altında öldürülecek.

Hayvanları terk edene de ceza

Belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'ini; büyükşehir belediyeleri binde 3'ünü kaynak olarak aktaracak, belediyelerce bu oranların üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40'ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca belediyeye aktarılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye yetkililerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek, birlikte yaşadığı hayvanları terk edenlere yönelik idari para cezası 2 bin TL’den 60 bin TL’ye çıkarılacak. (TY)

Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun resmi gazete Recep Tayyip Erdoğan Hayvan Hakları sokaktaki hayvanlar
ilgili haberler
HAYVAN KATLİAMININ KAPISI AÇILDI
İktidar yasayı geçirdi: Sokaklar hayvansızlaştırılacak, toplanan hayvanlar -icabında- öldürülecek
30 Temmuz 2024
/haber/iktidar-yasayi-gecirdi-sokaklar-hayvansizlastirilacak-toplanan-hayvanlar-icabinda-oldurulecek-297987
"Hayvanların gereksiz yere öldürülmesi kabul edilemez"
29 Temmuz 2024
/haber/hayvanlarin-gereksiz-yere-oldurulmesi-kabul-edilemez-297958
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2024
/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-kanun-teklifinin-ilk-5-maddesi-kabul-edildi-297951
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI TASARIYI ELEŞTİRDİ
AKP'li Başkan Özlü: "Sokak hayvanları konusunda ne Bakanlık, ne belediyeler görevlerini yaptı"
26 Temmuz 2024
/haber/akp-li-baskan-ozlu-sokak-hayvanlari-konusunda-ne-bakanlik-ne-belediyeler-gorevlerini-yapti-297881
"Hayvanları öldürmek yerine satışını yasaklayın"
25 Temmuz 2024
/haber/hayvanlari-oldurmek-yerine-satisini-yasaklayin-297871
Erdoğan’ın hedefinde hem sokakta yaşayan hayvanlar hem de CHP'li belediyeler var
24 Temmuz 2024
/haber/erdoganin-hedefinde-hem-sokakta-yasayan-hayvanlar-hem-de-chp-li-belediyeler-var-297809
İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ
Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti
24 Temmuz 2024
/haber/hayvanlara-hapis-ve-oldurme-yi-ongoren-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-297785
KOMİSYONDA 4. MADDE KABUL EDİLDİ
AKP: "Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılsın demeyelim ama, diyen başka kanuna atıf yapalım"
22 Temmuz 2024
/haber/akp-sokak-hayvanlarina-otanazi-yapilsin-demeyelim-ama-diyen-baska-kanuna-atif-yapalim-297743
bu haberin uzantıları
Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
2 Ağustos 2024
/haber/hayvanlari-koruma-kanunu-nda-degisiklik-yapilmasina-dair-kanun-298161
ilgili haberler
HAYVAN KATLİAMININ KAPISI AÇILDI
İktidar yasayı geçirdi: Sokaklar hayvansızlaştırılacak, toplanan hayvanlar -icabında- öldürülecek
30 Temmuz 2024
/haber/iktidar-yasayi-gecirdi-sokaklar-hayvansizlastirilacak-toplanan-hayvanlar-icabinda-oldurulecek-297987
"Hayvanların gereksiz yere öldürülmesi kabul edilemez"
29 Temmuz 2024
/haber/hayvanlarin-gereksiz-yere-oldurulmesi-kabul-edilemez-297958
Sokaktaki hayvanlara yönelik kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2024
/haber/sokaktaki-hayvanlara-yonelik-kanun-teklifinin-ilk-5-maddesi-kabul-edildi-297951
DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI TASARIYI ELEŞTİRDİ
AKP'li Başkan Özlü: "Sokak hayvanları konusunda ne Bakanlık, ne belediyeler görevlerini yaptı"
26 Temmuz 2024
/haber/akp-li-baskan-ozlu-sokak-hayvanlari-konusunda-ne-bakanlik-ne-belediyeler-gorevlerini-yapti-297881
"Hayvanları öldürmek yerine satışını yasaklayın"
25 Temmuz 2024
/haber/hayvanlari-oldurmek-yerine-satisini-yasaklayin-297871
Erdoğan’ın hedefinde hem sokakta yaşayan hayvanlar hem de CHP'li belediyeler var
24 Temmuz 2024
/haber/erdoganin-hedefinde-hem-sokakta-yasayan-hayvanlar-hem-de-chp-li-belediyeler-var-297809
İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ
Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti
24 Temmuz 2024
/haber/hayvanlara-hapis-ve-oldurme-yi-ongoren-yasa-teklifi-komisyondan-gecti-297785
KOMİSYONDA 4. MADDE KABUL EDİLDİ
AKP: "Sokak hayvanlarına 'ötanazi' yapılsın demeyelim ama, diyen başka kanuna atıf yapalım"
22 Temmuz 2024
/haber/akp-sokak-hayvanlarina-otanazi-yapilsin-demeyelim-ama-diyen-baska-kanuna-atif-yapalim-297743
Sayfa Başına Git