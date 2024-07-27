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HAKLAR
Yayın Tarihi: 27 Temmuz 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 27 Temmuz 2024 16:27
2 dk Okuma

Sokaktaki hayvanlar için ‘Büyük İstanbul Buluşması’

Eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi: “Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sokaktaki hayvanlar için ‘Büyük İstanbul Buluşması’
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

AKP iktidarının sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine karşı, hayvan hakları savunucuları bugün İstanbul’daki Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geliyor.

Binlerce hak savunucusunun bir araya gelmesi öngörülen eylemin sloganı “Bu yasayı durduracağız”.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi grupları, hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen teklife ilişkin muhalefet şerhi metinlerini Meclis'e sundu.

Saat 19.30’daki eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:

“Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok! Toplumun istemediği, hiçbir meşruiyeti olmayan bu katliam teklifine karşı cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı'nı dolduruyor ve itirazımızı haykırıyoruz.

“Bu en kritik dönemeçte hep birlikte sokağa!”

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Kanun teklifi hakkında

Sokakta yaşayan hayvanların, özellikle de köpeklerin yaşam haklarına yönelik düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 12 Temmuz Cuma günü TBMM’ye geldi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifi sokaktaki hayvanların toplatılmasının, barınaklara alınmasının ve "uyutulmasının” önünü açıyor.

17 maddelik kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 42 saatten fazla süren görüşmelerin ardından 23 Temmuz’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçti.

Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. (TY)

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