Sokaktaki hayvanlar için ‘Büyük İstanbul Buluşması’
AKP iktidarının sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine karşı, hayvan hakları savunucuları bugün İstanbul’daki Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geliyor.
Binlerce hak savunucusunun bir araya gelmesi öngörülen eylemin sloganı “Bu yasayı durduracağız”.
Saat 19.30’daki eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:
“Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok! Toplumun istemediği, hiçbir meşruiyeti olmayan bu katliam teklifine karşı cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı'nı dolduruyor ve itirazımızı haykırıyoruz.
“Bu en kritik dönemeçte hep birlikte sokağa!”
İKTİDAR TOPLUMSAL TEPKİYİ DUYMAZDAN GELDİ
Hayvanlara "hapis ve öldürme"yi öngören Yasa Teklifi Komisyondan geçti
Kanun teklifi hakkında
Sokakta yaşayan hayvanların, özellikle de köpeklerin yaşam haklarına yönelik düzenlemeler içeren “Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 12 Temmuz Cuma günü TBMM’ye geldi.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in duyurduğu kanun teklifi sokaktaki hayvanların toplatılmasının, barınaklara alınmasının ve "uyutulmasının” önünü açıyor.
17 maddelik kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 42 saatten fazla süren görüşmelerin ardından 23 Temmuz’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla geçti.
Kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. (TY)