Sokaktaki hayvanlar için ‘Büyük İstanbul Buluşması’

AKP iktidarının sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifine karşı, hayvan hakları savunucuları bugün İstanbul’daki Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geliyor.

Binlerce hak savunucusunun bir araya gelmesi öngörülen eylemin sloganı “Bu yasayı durduracağız”.

CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi grupları, hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi beklenen teklife ilişkin muhalefet şerhi metinlerini Meclis'e sundu.

Saat 19.30’daki eyleme çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, şöyle dedi:

“Sokaktaki hayvanları korumaktan daha önemli bir işimiz artık yok! Toplumun istemediği, hiçbir meşruiyeti olmayan bu katliam teklifine karşı cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı'nı dolduruyor ve itirazımızı haykırıyoruz.

“Bu en kritik dönemeçte hep birlikte sokağa!”

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