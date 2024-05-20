“Sokakta yaşayan köpekler için ‘sokaktayım, yanındayım’ deme zamanı”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşüleceği açıklanan yeni yasa tasarısına karşı milletvekillerini göreve çağırdı.

Başta muhalefet partisi milletvekilleri olmak üzere, milletvekillerini hayvanlar için ortak ve somut bir karşı duruş sergilemeye davet eden inisiyatifin açıklaması şöyle:

“Haktan, hukuktan, adaletten yana olan milletvekillerine çağrımızdır.

"Biz, bu ülkede hayvan haklarını tanıyan bir yasa için mücadele eden hayvan hakları savunucuları olarak, özellikle son yıllarda sokakta yaşayan, mahalle sakinlerimiz olan hayvanlara karşı çok yoğun nefret saldırılarının gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Daha bugün yine medyada sokakta yaşayan köpeklerin toplanıp bir süre sonra öldürülmesi için ‘kurmaylara direktiflerin verildiğine dair’ haberler yayıldı.

“Bu çağdışı, hukuk dışı ve etik dışı katliam çağrıları karşısında ne yazık ki birkaç milletvekili dışında muhalefet partilerinin dahi, konu hayvanlar olunca sesi neredeyse çıkmamakta ve 20 yıldır görevlerini yapmayan, denetlenmeyen belediyelerin ihmalinin faturası sokakta yaşayan köpeklere kesilmek istenmektedir.

“Asıl katiller ‘başıboş’ bir şekilde sokaklarda dolaşıyor”

“Artık sıra sizde”

“Bizim oylarımız ile seçilen milletvekillerinin görevlerinden biri de birlikte yaşama kültürünü savunmaktır. Toplu tecrit ve yok etme çağrılarının yapıldığı bugünlerde milletvekillerini acilen yaşamdan yana olmaya, köpeklerin toplatılarak ölüm kamplarına hapsedilmesine ve ‘uyutma’ kılıfı altında tür kırımına maruz bırakılmasına karşı hem TBMM içinde hem de dışında güçlü bir muhalefet sergilemeye çağırıyoruz. Sizden, bugüne kadar görülmemiş ortak bir tepki ve direniş ortaya koymanızı bekliyoruz.

“Biz hayvan hakları oluşumları ve aktivistleri olarak yıllardır ‘elimizi taşın altına koyuyoruz’. Sokaktan meclise, hukuki mücadeleden toplumsal farkındalığın artırılmasına kadar her alanda, her yerde hayvanlar için ayaktayız, eylemdeyiz. Artık sıra sizde!

“Şimdi, sokakta yaşayan köpekler için ‘sokaktayım, yanındayım’ deme zamanı. Hakların sadece insan için olmadığını bilen, hayvan haklarının tanınması için adım atacak, sesini yükseltecek ve direnecek milletvekilleri ile ivedilikle konuya dair bilgilendirici işbirliği toplantıları yapmaya açık olduğumuzu bildiririz. #SokaktayımYanındayım” (TY)