Sokakta yaşayan köpekler için İstanbul Valiliği önünde eylem

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kaldığı gerekçesiyle sokakta yaşayan köpeklerin yurttaşların can güvenliğini tehdit ettiğini iddia ederek, acilen toplatılmasına karar verdi.

Valilik dün (21 Ağustos) yayımladığı kararda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 30 Temmuz 2024’te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin ise 13 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Karara tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, bugün saat 15.30’da İstanbul Valiliği önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

“Katliam Yasası uygulamasına karşı sokakta yaşayan köpeklerin yanında eylemdeyiz!” ifadelerinin yer aldığı hak savunucularının çağrısına göre, saat 16.00’da da bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. (TY)