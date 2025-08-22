ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 10:49
1 dk Okuma

Sokakta yaşayan köpekler için İstanbul Valiliği önünde eylem

Valiliğin, sokakta yaşayan köpekleri acilen toplatma kararına karşı hayvan hakları savunucuları, bugün saat 15.30’da bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sokakta yaşayan köpekler için İstanbul Valiliği önünde eylem
Fotoğraf: Canva

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kaldığı gerekçesiyle sokakta yaşayan köpeklerin yurttaşların can güvenliğini tehdit ettiğini iddia ederek, acilen toplatılmasına karar verdi.

Valilik dün (21 Ağustos) yayımladığı kararda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 30 Temmuz 2024’te, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin ise 13 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

İstanbul Valiliği’nden sokaktaki köpeklerin ‘acilen’ toplatılması kararı
İstanbul Valiliği’nden sokaktaki köpeklerin ‘acilen’ toplatılması kararı
21 Ağustos 2025

Karara tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, bugün saat 15.30’da İstanbul Valiliği önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

“Katliam Yasası uygulamasına karşı sokakta yaşayan köpeklerin yanında eylemdeyiz!” ifadelerinin yer aldığı hak savunucularının çağrısına göre, saat 16.00’da da bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokakta yaşayan köpekler İstanbul Valiliği Hayvan Hakları Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git