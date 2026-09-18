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YT: Yayın Tarihi: 18.09.2026 11:16 18 Eylül 2026 11:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.09.2026 11:30 18 Eylül 2026 11:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Sokakta yaşayan köpek neredeyse kalmadı

Sokakta yaşayan hayvanların toplatılması için çıkan yasa doğrultusunda belediyeler ceza tehdidi karşısında geri adım attı. Üç il dışında neredeyse sokakta yaşayan hayvanların tamamı toplatıldı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sokakta yaşayan köpek neredeyse kalmadı
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Sokakta yaşayan hayvanların toplatılması ve yok edilmesi ile ilgili yasa doğrultusunda binlerce köpek yaşam alanlarından alındı. İçişleri Bakanı sokakta yaşayan hayvanların yüzde 99,22 sinin toplandığını söyledi.

Bir televizyon programına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi soru üzerine sokakta yaşayan hayvanların yüzde 99,22'sinin toplandığını belirterek "78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, bu ayın sonuna doğru Antalya'da da süreç tamamlanmış olacak. Arkadaşlara yeni hedefleri verdim. 15 Ekim'e kadar İstanbul bitirilmiş olacak, ekim ayının sonuna kadar da Diyarbakır'ı bitirmiş olacağız. İnşallah ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız." diye konuştu.

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Birçok belediye karara uymayacağını açıklamıştı

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Yasanın gündeme gelmesi ile birlikte hayvanseverlerin gösterdiği tepki karşısında özellikle CHP ve DEM Partili belediyeler karara uymayacaklarını açıkladı. Yasanın kararı uygulamayan görevlilere ceza öngörmesine rağmen belediye başkanları sokakta yaşayan hayvanları toplamayacaklarını, kısırlaştırıp aldıkları yere bırakmaya devam edeceklerini duyurdular.

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(Mİ)

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