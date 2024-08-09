Sokakta yaşayan hayvanların sağlığı kimsenin umurunda değil

Bakanlık listesinde olmayan işletmeler

Konya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında çıktığı ihalede 400 ton köpek ve kedi maması almış, alım miktarı 2023 yılında 500 tona yükselmiş, 2024 yılı için çıkılan ihalede ise alım miktarı 250 ton olarak belirlenmiş. Bir sokak köpeğinin günde ortalama 300 gram mama yediği kabul edilirse 250 ton mamayı 2 bin 300 köpek bir yıl içinde ancak bitirebiliyor.

İhaleyi kazanan firmanın adı A Z Destek, firma piyasada adı duyulmamış bir markanın üretimini yapıyor. Önceki adı Asran İnşaat, mama sektörüne yeni girmiş ancak kısa sürede 'büyümüş'. Şirketin referansları arasında, Esenyurt Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri, Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi gibi belediyeler yer alıyor. Firma Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kedi ve köpek maması üreten işletmeler listesinde yer almıyor

Dikkat çeken başka bir firma ise VİP Hayvancılık Veteriner Medikal Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi. Bu firmanın dikkat çekmesinin nedeni yıllardır Keçiören Belediyesi'ne pazarlık usulü ile, ihaleye katılmadan kedi ve köpek maması satmasından kaynaklanıyor. Firma, belediyeye 2020 yılında 133 bin 209 TL, 2021 yılında 368 bin 594 TL, 2022 yılında 712 bin 698, 2023 yılında 1 milyon 450 TL ve 2024 yılında 1 milyon 244 bin 600 TL'lik köpek ve kedi maması satmış. Belediye şirkete adeta abone olmuş. İlginç olan bir başka nokta ise firmanın asıl işinin hayvancılık veteriner ürünleri satışı olması, sitesinde yer alan ürünler arasında mama satışı yer almıyor. Zaten bu firma da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kedi ve köpek maması üreten işletmeler listesinde yer almıyor.

Firmaların kime ait olduğu bilinmiyor, ama tıpkı bazı özel hastanelerin SGK anlaşması adı altında finanse edilmesi gibi mama üreten firmalara da belediyeler eliyle önemli ihaleler verildiği görülüyor.