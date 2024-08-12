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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 20:45
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 21:28
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Sokak röportajında sosyal medya yasaklarını eleştiren yurttaş tutuklandı

Tutuklanan yurttaş, Instagram sansürüyle ilgili “Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi kullanır" demişti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Sokak röportajında sosyal medya yasaklarını eleştiren yurttaş tutuklandı
Fotoğraf: Tüylü Mikrofon/YouTube

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) X paylaşımına göre geçtiğimiz günlerde bir Youtube kanalının İzmir'de yaptığı sokak röportajında görüşünü belirten kadın tutuklandı.

Röportaj sırasında Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili düşünceleri sorulunca verdiği cevapta "21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi kullanır" ifadelerini kullanan Dilbura Y., bugün gözaltına alınmıştı.

MLSA'nın aktardığına göre İzmir Adliyesi'ne sevk edilen Dilbura Y., savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Nöbetçi mahkemenin hakkında tutuklu yargılanma kararı verdiği Dilbura Y., kararın ardından cezaevine sevk edildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçtiğimiz günlerde sokak röportajları konusunda uyarı yapmış ve bu yayınlarla alakalı "gerekli çalışmaları başlattıklarını" söylemişti.

RTÜK’ün hedefinde şimdi de ‘sokak röportajları’ var
RTÜK’ün hedefinde şimdi de ‘sokak röportajları’ var
9 Ağustos 2024

(NK)

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