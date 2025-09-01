ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 13:19
 ~ Son Güncelleme: 1 Eylül 2025 13:27
1 dk Okuma

Sokak röportajına gözaltı

Çorlu’daki sokak röportajında havaya ateş açılması ve tehditler sonrası açılan soruşturmada, YouTube kanalı Sarı Mikrofon’un kurucusu Özkan Bozkurt da gözaltına alındı. Savcılık, Bozkurt hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yöneltti; mahkeme ise adli kontrolle serbest bıraktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sokak röportajına gözaltı
Sokak röportajı yapan Özkan Bozkurt (sağda) ve havaya ateş eden suça sürüklenmiş çocuk (solda)

YouTube kanalı Sarı Mikrofon’un kurucusu ve röportajcısı Özkan Bozkurt, Çorlu’nun Kore Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sokak röportajı sonrası gözaltına alındı.

Bozkurt, 26 Ağustos’ta "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video yayımladı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” şeklinde tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

Ancak 29 Ağustos’ta bu kez sokak röportajını yapan Özkan Bozkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinden gözaltına alındı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Bozkurt’a ters kelepçe takılarak Tekirdağ’a götürüldü. Bozkurt, Emniyet’teki alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık Bozkurt’a “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK) suçlaması yönetti. Bozkurt buradaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bozkurt 30 Ağustos’ta Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında, “Neden burada olduğumu biliyorum. Kaçma şüphem yoktur. Çağrıldığımda her zaman ifadeye gelirim” dedi.

Mahkeme, Bozkurt’u haftada iki gün karakolda imza atması şeklinde uygulanacak adli kontrol kararı ile yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

