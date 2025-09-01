Sokak röportajına gözaltı

YouTube kanalı Sarı Mikrofon’un kurucusu ve röportajcısı Özkan Bozkurt, Çorlu’nun Kore Mahallesi’nde gerçekleştirdiği sokak röportajı sonrası gözaltına alındı.

Bozkurt, 26 Ağustos’ta "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video yayımladı.

Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” şeklinde tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu belirlenen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

Ancak 29 Ağustos’ta bu kez sokak röportajını yapan Özkan Bozkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinden gözaltına alındı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Bozkurt’a ters kelepçe takılarak Tekirdağ’a götürüldü. Bozkurt, Emniyet’teki alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık Bozkurt’a “halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK) suçlaması yönetti. Bozkurt buradaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bozkurt 30 Ağustos’ta Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında, “Neden burada olduğumu biliyorum. Kaçma şüphem yoktur. Çağrıldığımda her zaman ifadeye gelirim” dedi.

Mahkeme, Bozkurt’u haftada iki gün karakolda imza atması şeklinde uygulanacak adli kontrol kararı ile yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bıraktı.