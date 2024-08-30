Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Instagram’a erişim engeli getirilmesi üzerine bir Youtube kanalının İzmir'de yaptığı sokak röportajında görüşünü belirttiği için 12 Ağustos’ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, dün (29 Ağustos) saat 21.00 sıralarında tahliye edilen Kayserilioğlu’nun ailesine, tahliye edileceği haber verilmedi.

İzmir Şakran Cezaevi'nin bulunduğu bölgenin ıssız ve ancak arabayla ulaşımın mümkün olduğu bir yer olduğunu yayında anlatan Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol, "Dilruba'nın annesine bile haber verilmemiş. Annesi kızının tahliye olmasına rağmen süreç farklı işlediği için paniği üzerinden atamamış durumda. İçeriden aramasına da izin vermemişler. Issız bir yolda karanlıkta ilerlemiş. Daha sonra otobüs durağında beklemiş, sokaktaki birinden telefonununu ödünç alarak annesini aramış. Ailesi de bir araçla aldırmış," dedi.

CHP liderinden açıklama

Kayserilioğlu’nun tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

“Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum; ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.

“Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız.”