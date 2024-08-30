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Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 30 Ağustos 2024 13:09
2 dk Okuma

Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum; ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.”

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sokak röportajı sonrası tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü

Instagram’a erişim engeli getirilmesi üzerine bir Youtube kanalının İzmir'de yaptığı sokak röportajında görüşünü belirttiği için 12 Ağustos’ta tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, tahliye edildi.

Halk TV’nin aktardığına göre, dün (29 Ağustos) saat 21.00 sıralarında tahliye edilen Kayserilioğlu’nun ailesine, tahliye edileceği haber verilmedi.

İzmir Şakran Cezaevi'nin bulunduğu bölgenin ıssız ve ancak arabayla ulaşımın mümkün olduğu bir yer olduğunu yayında anlatan Halk TV muhabiri Yağmur Beril Varol, "Dilruba'nın annesine bile haber verilmemiş. Annesi kızının tahliye olmasına rağmen süreç farklı işlediği için paniği üzerinden atamamış durumda. İçeriden aramasına da izin vermemişler. Issız bir yolda karanlıkta ilerlemiş. Daha sonra otobüs durağında beklemiş, sokaktaki birinden telefonununu ödünç alarak annesini aramış. Ailesi de bir araçla aldırmış," dedi.

CHP liderinden açıklama

Kayserilioğlu’nun tahliye edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, şöyle dedi:

“Dün cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu dün gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba'nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum; ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir.

“Hiçbir yurttaşımızın ifadeleri ve düşünceleri nedeniyle özgürlüklerinden mahrum bırakılmayacağı gerçek bir demokrasiyi biz kuracağız.”

TCK 216

Dilruba Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, müvekkili hakkında “jet hızında iddianame” açıldığını belirterek 3 Eylül'de davanın görüleceğini belirtmişti.

Kayserilioğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili düşünceleri sorulunca “21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi kullanır" dediği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlamasıyla tutuklanmıştı. (TY)

Dilruba Y. Dilruba Kayserilioğlu ifade özgürlüğü özgür özel
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