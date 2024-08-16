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Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:01
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2024 13:09
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Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında hapis istemi

Dilruba Y.’nin avukatı Hüseyin Yıldız müvekkiline “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlaması yöneltildiğini ve iddianamenin mahkemece kabul edildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında hapis istemi

Instagram’ın sansürlenmesi üzerine bir Youtube kanalının İzmir'de yaptığı sokak röportajında görüşünü belirtiği için tutuklanan Dilruba Y. hakkında iddianame hazırlandı.

Avukatı Hüseyin Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, savcılık Dilruba Y.’ye “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216)” suçlaması yöneltti. Bir yıldan üç yıla kadar hapsini istedi.

Yıldız dosya hakkında verdiği bilgide iddianamenin bir başsavcı vekili tarafından ‘alelacele’ hazırlandığını ve mahkemenin iddianameyi kabul ederek tensip zaptı düzenlediğini söyledi.

Ardından Dilruba Y.’nin tutuklu kalmasına tepki gösteren Yıldız “Ortada herhangi bir delil karartma şüphesi yok. Kaçması şüphesi zaten yok ama Dilruba hâlâ tutuklu” dedi, müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

3 Eylül’de ilk duruşmasına çıkacak olan Dilruba Y., Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor.

Dilruba Y., Instagram'a getirilen erişim engeliyle ilgili düşünceleri sorulunca verdiği cevapta "21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da parlamenter sistemden çıkıp koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tek adama verirsek o da böyle babasının çiftliği gibi kullanır" dediği için gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

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(HA)

Dilruba Y. sokak röportajı
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