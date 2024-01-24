Sokak ortasında saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül’e hapis cezası

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin biri polis diğeri belediye personeli akrabasının sokak ortasında saldırısına uğrayan gazeteci Sinan Aygül, saldırganlara hakaret ettiği iddiasıyla 2 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Tatvan 1. Asliye Ceza Mahkemesi davayı basit yargılama usulüyle gördü. Eylemi ‘haksız fiile karşı gösterilen bir tepki’ olarak değerlendirmedi. Aygül’ün “suçlu kişiliğini göz önünde bulunduran” mahkeme, bu nedenle yaptırımı para cezasına çevirmedi. Aygül cezası onanırsa hapse girecek.

"Yaşanan her gelişme bir önceki skandalı gölgede bırakıyor"

Konuyla ilgili konuşan Aygül, sokak ortasında öldürme kastıyla saldırıya uğradığını belirtip saldırganlardan önce ceza aldığını ve saldırıya uğradığı için tutuklanacağını söyledi.

Aygül “Bir dava birinin aleyhine, birilerinin lehine ancak bu kadar zorlanabilirdi. Yaşanan her gelişme bir önceki skandalı gölgede bırakıyor. Saldırganlar serbest, belki çok küçük bir ceza alıp, göreve iade edilip yine ellerinde sopa, bellerinde devletin silahıyla terör estirecekler. Ben ise kamunun, halkın menfaatini savunduğum için saldırıya uğradım, ölmediğim, ölümden döndüğüm için de cezaevine gireceğim. Karar basit yargılama usulüyle verilmiş, avukatım itiraz etti, duruşmalı olacak. Duruşmalı olması durumunda verilen indirim kalkacak ve 2 ay 27 gün hapis cezası alacağım” diye konuştu.

“Azmettiriciler ortaya çıkarılmadı, failler aklanacak”

Olayın münferit bir olay olmadığını ve azmettiricilere dair hiçbir adım atılmadığını söyleyen Aygül, faillerin aklanacağını ekledi.

Aygül, “Bu olayın münferit olmadığını herkes biliyor. Azmettiriciler kim, talimatı kimden aldılar sorularının cevabı yok. İlk başta hızlı, şeffaf ve etkin yürüyen bir soruşturma süreci oldu, yargının ve idarenin gerekeni yapacağı algısı oluştu herkeste. Ancak gerçeklik bütün çıplaklığıyla ortadayken bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ‘kavga’ denilmesi, davanın ‘öldürmeye teşebbüs’ değil ‘yaralama’ iddiasıyla açılması, ilk duruşmada serbest kalmaları, benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldırılması, bana hapis cezası verilmesi, Adli Tıp raporunun kendisiyle çelişkili olacak şekilde lehe sayılabilecek şekilde olması ve benzeri durumlar süreci zan altında bırakıyor. Bu şartlar altında adaletli bir sonuç beklemiyoruz açıkçası” diye konuştu.

Ne olmuştu? Sinan Aygül, 17 Haziran 2023’te Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin akrabaları olan belediye personeli Yücel Baysalı ile polis koruması Engin Kaplan'ın sokak ortasında saldırısına uğradı. Olayın ardından saldırganlar açığa alındı ve tutuklandı. Saldırganlardan Yücel Baysal 11 Ağustos’ta avukatı aracılığıyla Sinan Aygül’ün kendisine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Baysal, saldırıdan bir gün sonra Aygül’ün hastanede kendilerine “İki sokak köpeği" ve "Allah belalarını versin" dediğini iddia etti. Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı “hakaret” suçlamasıyla Aygül hakkında iddianame hazırladı. Bu sırada tutuklu saldırganlar 15 Eylül’deki ilk duruşmada serbest bırakıldı. Ardından da Yücel Baysal, Sinan Aygül’ün kendisini tehdit ettiği iddiasıyla karakola başvurdu. Tatvan Kaymakamlığının oluru ile Aygül hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Saldırı davası ise devam ediyor.

(HA)