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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 12:00
2 dk Okuma

“Sokak köpeklerinin tek tüyünü vermeyeceğiz”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Meclis tatile girmeden görüşülmesi planlanan sokaktaki hayvanlarla ilgili yasa tasarısına karşı yarın Kadıköy’de olacaklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Sokak köpeklerinin tek tüyünü vermeyeceğiz”
Fotoğraf: Envato

Sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasını, bakımevlerine kapatılmasını ve “sahiplenilmedikleri” takdirde 30 gün içinde öldürülmesini öngören yasa tasarısının, bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden görüşülmesi planlanıyor.

23 Mayıs’tan beri İstanbul, Ankara ve Antalya'da ”Sokaktayım, yanındayım” sloganıyla kent meydanlarında nöbette olan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yasa değişikliğine karşı yarın (11 Temmuz) Kadıköy’de olacaklarını duyurdu.

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“Tecrit ve Katliam Yasa Tasarısı”

Saat 19.30'daki eyleme çağrı yapan inisiyatif, şöyle dedi:

“Temmuz ayı içinde önce komisyona, sonra Meclis’e gelmesi ‘kesinleşen’ Tecrit ve Katliam Yasa Tasarısı'na geçit vermeyeceğimizi, rant uğruna düşman ilân edilip hedef gösterilen dostlarımızın, sokak köpeklerinin tek tüyünü vermeyeceğimizi haykıracağız.

“Mahalle sakinlerimiz olan sokak hayvanlarının yaşam hakkı için yükselttiğimiz sesi, daha geniş kitlelere duyurabilmemiz ve yetkililere ulaştırabilmemiz için desteğinizi ve eylemimize katılımızı bekliyoruz."

İnisiyatif, ayrıca yasa tasarısı TBMM’den geri çekilene kadar sokak eylemlerine devam edeceğini duyurdu.

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Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi hakkında

2019’da hayatını kaybeden hak savunucusu Burak Özgüner’in annesi Eray Özgüner’in çağrısıyla 2021’de bir araya gelen ve farklı alanlarda faaliyet gösteren aktivistler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından kuruldu. 

Eşit, adil ve yaşanabilir bir dünyanın en temel ve gerekli koşulunun, hayvanların yaşam haklarının korunması olduğu ilkesiyle yola çıkan inisiyatif, tür ayırt etmeksizin hayvanlara uygulanan ayrımcılıkla mücadele için merkezî ve yerel yönetimleri hedefleyerek savunuculuk yapmaya devam ediyor. (TY)

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