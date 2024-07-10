“Sokak köpeklerinin tek tüyünü vermeyeceğiz”

Sokakta yaşayan köpeklerin toplatılmasını, bakımevlerine kapatılmasını ve “sahiplenilmedikleri” takdirde 30 gün içinde öldürülmesini öngören yasa tasarısının, bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmeden görüşülmesi planlanıyor.

23 Mayıs’tan beri İstanbul, Ankara ve Antalya'da ”Sokaktayım, yanındayım” sloganıyla kent meydanlarında nöbette olan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yasa değişikliğine karşı yarın (11 Temmuz) Kadıköy’de olacaklarını duyurdu.

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği ve köpeklerin varoluşsal ağırlığı

“Tecrit ve Katliam Yasa Tasarısı”

Saat 19.30'daki eyleme çağrı yapan inisiyatif, şöyle dedi:

“Temmuz ayı içinde önce komisyona, sonra Meclis’e gelmesi ‘kesinleşen’ Tecrit ve Katliam Yasa Tasarısı'na geçit vermeyeceğimizi, rant uğruna düşman ilân edilip hedef gösterilen dostlarımızın, sokak köpeklerinin tek tüyünü vermeyeceğimizi haykıracağız.

“Mahalle sakinlerimiz olan sokak hayvanlarının yaşam hakkı için yükselttiğimiz sesi, daha geniş kitlelere duyurabilmemiz ve yetkililere ulaştırabilmemiz için desteğinizi ve eylemimize katılımızı bekliyoruz."

İnisiyatif, ayrıca yasa tasarısı TBMM’den geri çekilene kadar sokak eylemlerine devam edeceğini duyurdu.

Köpeklerin katledilmesi konuşulurken devletin sorumluluklarını hatırlamak