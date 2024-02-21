Sokak kedilerine işkence ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 7,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda kediye kezzap ve asit dökerek işkence ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Ö. ve avukatı katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatlarının katıldığı duruşmayı çok sayıda hayvansever de izledi.

Avukatlar, sanık Ö.’nün üst seviyeden cezalandırılmasını talep ederken esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı okudu.

AA’da yer alan habere göre mütalaada, sanığın 17 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında farklı zamanlarda aldığı yakıcı sülfirik asidi sokak kedilerinin üzerine döktüğü ve bu anların kamera görüntüleriyle de tespit edildiği belirtildi.

Zincirleme şekilde, "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçunun işlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bu suçtan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ek savunmasının alınması amacıyla sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Ne olmuştu?

Bir kişinin Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü yönünde ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Murat Ö.'yü 7 Ağustos 2023'te gözaltına almıştı.

6 suç kaydı bulunan şüpheli hakkında, 91 bin 80 lira idari para cezası uygulanmıştı. Savcılıkça ifadesi alınan sanık, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bu şüphelinin "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul ederek yargılama başlatan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanığı ilk duruşmada tahliye etmişti.(AÖ)