Sokağa çıkma yasaklarında öldürülen 3 kadın için anma: "Kan ile çözüm olmaz"

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının döneminde 4 Ocak 2016’da Karşıyaka Mahallesi’nden Ofis Mahallesi’ne geçtiği esnada öldürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Seve Demir, Özgür Kadın Kongresi (KJA) üyesi Fatma Uyar ve Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır, katledilmelerinin 10’uncu yıldönümünde anıldı.

Anmaya öldürülen kadınların aileleri, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Barış Anneleri, kadın örgütleri, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileriyle çok sayıda yurttaş katıldı.

Fotoğraf: MA

MA'nın haberine göre, Silopi kent merkezinde bulunan Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yurttaşlar, öldürülen kadınların fotoğrafları "Özgürlük Sakinelerinin, Sêvêlerin, Pakîzelerin ve Fatmaların yolunda yeşerir" pankartı eşliğinde açıklama yaptı.

"Katledilen kadınların yolunda yürüyeceğiz"

Açıklamayı yapan Özgür Kadın Hareketi’nden (TJA) Çimen Fidan, "Jin, jiyan, azadî felsefesini dünyaya armağan ettik. Bütün katliamlara karşı meydanlardayız. Kadınlar Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne öncülük edecek" dedi.

DBP Kadın Meclisi Sözcüsü Berivan Bahçeci ise öldürülen kadınları anarak "10 yıl geçti, ama zihniyet değişmedi. Bu 10 yılda kadınlar özgürlükler için çok bedel verdi. Karşımızdaki zihniyet şunu iyi anlasın, kadınlar özgürlük mücadelesini büyütecek. Barış ve demokratik toplum isteniyorsa sistemin zihniyeti değişmeli. Botan kadınlarından korkuyorlar. Katledilen kadınların yolunda yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Üç arkadaşımızı unutmayacağız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, katilleri tanıdıklarının altını çizdi:

"10 yıldır katilleri tanıyoruz. Bugün sadece bizim için bir anma günü değil, söz verme günüdür. Katledilen hiç bir kadını unutmadık ve hiç biri tesadüf olarak katledilmedi. Paris’ten Silopiya’ya kadar kadınların katledilmesi mesajları iyi anlaşılmalı. Bugün bütün halklar için tarihi günler. Bugün katledilen 3 kadın için yürüyemiyorsak halk ‘Bize nasıl barış gelecek?’ diye sorar. 3 kadın arkadaşımızın aileleri bugüne kadar hep barış dediler. Silopiya’da uzun zamandır yapmak istediğimiz eylem ve etkinlikler hukuksuz bir şekilde engelleniyor. Katledilen arkadaşlarımızın katledildikleri yere bir karanfil bırakmamızın engellenmesinin hukuki bir gerekçesi olamaz. Madem bir barış süreci var, bunu halkın hissetmesi lazım. Eski uygulamalar ile çözüm gelmez. Bu ambargoya kabul etmiyoruz. Sonuna kadar 3 arkadaşımızı unutmayacağız. 3 arkadaşımız barış ve eşitlik misaliydi. Onları saygı ile anıyoruz."

"Kan ile çözüm olamaz"

Öldürülen Seve Demir’in annesi Sakine Demir, "Biz kazanacağız. Çocuklarımız barış istedi. Halka yapılan zulme karşı boyun eğmediler. Kimseye zulüm etmediler. Huzur gelsin, herkes kendi dili ve kültürü ile yaşasın diye şehit oldular. Onları unutmayacağız. Barış için herkes elini taşın altına koysun. Barış diyalog ile gelir. Herkes Sayın Abdullah Öcalan’ın çağrısına kulak vermeli. Biz kazanacağız, sizleri de kazanacağız. Herkes için mücadele ediyoruz. Kan ile çözüm olamaz" dedi.

Yürüyüş engellendi

Açıklamanın ardından DEM Parti Silopi İlçe Örgütü’ne yürümek isteyen yurttaşlar polis tarafından engellenmeye çalışıldı. Engellemeye rağmen yurttaşlar, DEM Parti Silopi ilçe binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında polis, çekim yapan kadın gazetecilere müdahale etti.

