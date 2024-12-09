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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 14:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2024 14:48
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SOHR: Türkiye’nin Ayn İsa’daki SİHA saldırısında 11 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Ayn İsa kırsalındaki saldırıda hayatını kaybeden sivillerin aynı aileden olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
SOHR: Türkiye’nin Ayn İsa’daki SİHA saldırısında 11 sivil öldü

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre, TSK’ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), Suriye’nin Rakka vilayetine bağlı Ayn İsa’nın El-Musteriha köyündeki bir evi hedef aldı. Saldırı sonucu, 6’sı çocuk olmak üzere toplam 11 sivil hayatını kaybetti.

Saldırının ardından çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bölge sakinlerinin hayatını kaybeden aile fertlerini tek tek gösterdiği görülüyor. Videoyu çeken kişinin ise “Bu küçük bir çocuk, savaşçı değil. Bu da diğer bir çocuk. Bu da Mustafa Muhammed İbrahim. Çocukların babası. Gece saat 11’de savaş uçaklarıyla vurdular. Bunlar da Mustafa Muhammed’in kızları” dediği duyuluyor.

Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan Ayn İsa kasabası, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolünde yer alıyor.

Fotoğraf Bilgisi

191 saldırıda, 55 kişi hayatını kaybetti

SOHR’un verilerine göre, 2024 yılının başından itibaren Türkiye’nin Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusundaki ‘Özerk Yönetim’ bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının sayısı 191’e ulaştı. Bu saldırılar sonucunda toplam 55 kişi hayatını kaybederken, 49’dan fazla asker ve 73 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenlerin dağılımı şöyle:

  • ‘Özerk Yönetim’ bölgelerinde görev yapan 32 askeri personel,
  • Suriye ordusundan 3 asker,
  • 6’sı çocuk ve 1’i kadın olmak üzere toplam 20 sivil.

Hava saldırılarının bölgelere göre dağılımı:

  • Haseke: 140 saldırıda 3 Suriye askeri, 24 asker ve 6 sivil (1 kadın) öldü.
  • Rakka: 7 saldırıda, 4 asker ve 11 sivil öldü.
  • Halep kırsalı: 45 saldırıda, 4 asker ve 3 sivil öldü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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