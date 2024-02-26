SOHR: "Türkiye Suriyeli mültecileri zorla geri göndermeye devam ediyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Türkiye'nin onbinlerce Suriyeli mültecinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndükleri iddialarına karşın "çoğu geçici koruma kimliği taşıyan Suriyelilerin resmi belgeleri olmadığı gerekçesiyle farklı bölgelerden hergün zorla Suriye'ye sınır dışı edildiklerini" bildirdi.

SOHR haberinde önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye'den Suriye'ye gönüllü olarak dönen Suriyeli mülteci sayısının 625.000'e ulaştığı iddiasını hatırlattı.

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SOHR, Soylu'nun ayrıca "Ankara'nın Cerablus, Azaz, El-Bab ve diğer bölgeleri içeren 'güvenli bölge'deki insanlara hizmet vermeye devam ettiğini de doğruladığını" Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen "Guzelo" web sitesine atfen dile getirdi.

"Zorla sınır dışı edilen Suriyeliler cihatçıların kontrolündeki bölgelere gönderiliyor"

SOHR'un haberine göre, zorla sınır dışı edilen Suriyelilerin kimi temel yaşam koşullarından yoksun kamplara, Türk destekli grupların kontrolündeki Kuzey Halep kırsalına; kimi ise Bab el-Hava sınır kapısı üzerinden İdlib şehri ve kırsalında Heyet Tahrir el-Şam'ın kontrolü altındaki bölgelere gönderiliyor.

"Aileler bölünüyor; geri

dönüş için uygun atmsofer yok"

SOHR, Suriye'ye gönderilen sığınmacıların ailelerinin Türkiye'de kaldığını bunun da ailelerin bölünmesine yol açtığını dile getiriyor. Haberde geri gönderilenlerin karşı karşıya kaldıkları koşullar da şöyle tanımlanıyor: "Buna ek olarak, son dönemde Türk destekli grupların kontrolündeki bölgelerde güvenlik sorununun tırmanması, korkunç yaşam koşulları, işsizlik ve bu bölgelerde yerinden edilmiş ve sınır dışı edilmiş kişilere insani yardım kuruluşları ve ilgili makamların yardımlarının yetersizliği nedeniyle mültecilerin geri dönüşü için uygun bir atmosfer ve yer yoktur."

İşkence ve fidye talebi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları Mardin ilinde daha önce tutuklanan 15 Suriyeliye Türk jandarmasının işkence yaptığını bildirdi. Türk yetkililerce "SDG'ye mensup olmakla" suçlanan bu mülteciler daha sonra, Resulayn/Serekanî kentinde askeri polise teslim edildi. Haseke'nin kuzeybatısındaki Serekanî halen "Barış Pınarı" operasyonunda yer alan "vekil" cihatçı grupların kontrolü altında.

SOHR'un haberine göre, askeri polis geri gönderilen bu kişileri işkenceye aldı ve ve ailelerinden serbest bırakılmaları için 1.500 dolar fidye istedi.

Serekanî'deki cezaevlerinde işkence

Serbest bırakılan kişiler, SOHR aktivistlerine tutuldukları askeri polisin cezaevinin çok kötü durumda olduğunu ve bazıları on yıla kadar hapis cezasına çarptırılmış çok sayıda tutuklu barındırdığını aktardılar.

Bu cezaevinden serbest bırakılanlar ayrıca, bu cezaevinde tutukluların zalimce dayağa, elektrik şokuna ve eğitimli polis köpekleriyle psikolojik baskıya maruz kaldıklarını, ayrıca "Sultan Murad" grubuna mensup sorgucuların sorguladıkları birçok tutuklunun ancak yüklü miktarda fidye karşılığında serbest bırakıldığını da doğruladı.

SOHR kaynakları öte yandan 6 Şubat'ta,Türkiye sınırına yakın bir yerde SDG sınır muhafızlarının Türkiye topraklarına girmeye çalışan yedi kişiyi tutukladıklarını ve kimlik kontrolü ve IŞİD ile bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere İç Güvenlik Güçlerine teslim ettiklerini bildirdi. Güvenilir SOHR kaynaklarına göre, bu kişiler İŞİD'le bağlantılı bulunmaz ve bir daha sınır boyuna kaçakçılık için kullanılan yollardan yaklaşmamaya söz verirlerse serbest bırakılacaklar.

(AEK)