ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 06:52
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 18:19
1 dk Okuma

SOHR: "Türkiye, Suriye'den Kürdistan Bölge Yönetimi topraklarında çarpışacak asker topluyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), TSK'nin "Irak'ın Kürdistan Bölgesi'ndeki çatışmalara katılmak üzere yüzlerce Suriyeli muhalifi görevlendirdiğini" bildirdi. SOHR'nin resmi internet sayfasındaki habere göre, silah altına alınanlar kişi başına 3 bin ABD Doları aylık vaat ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SOHR: "Türkiye, Suriye'den Kürdistan Bölge Yönetimi topraklarında çarpışacak asker topluyor"
Türkiye'nin desteklediği Sultan Süleyman Şah Tümeni'nin lideri Muhammed el-Cesim Ebu Amşa/North Press

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) "kaynakları", yetkililerin "Irak'ın Kürdistan Bölgesi" dağlarında “Kürdistan İşçi Partisi”ne (PKK) karşı savaşmak üzere" Türkiye yanlısı gruplardan topladığı paralı asker sayısını artırmaya çalıştığını bildirdi.

Habere göre "Türk makamları savaşçı başına 2 bin 500 ile 3 bin ABD Doları arasında 'cazip' maaşlar" sunuyor.  SOHR, bu miktarların, "Türk yetkililerin daha önceleri Libya, Azerbaycan ve Nijer'de savaşmak üzere paralı asker istihdamıyla karşılaştırıldığında Ankara'nın Suriyeli savaşçılara teklif ettiği en yüksek maaş" olduğunu söylüyor. Türkiye, "bu cazip maaşlarla" paralı asker misyonuna yeni muhariplerin katılmasını özendirmeyi  amaçlıyor.

Güvenilir SOHR kaynaklarına göre, “Sultan Süleyman Şah”, "Hamza” ve “Sultan Murad” Tümenlerinden 400'e yakın Suriyeli savaşçının paralı asker olarak göreve katılması bekleniyor. 

SOHR "kaynakları", “Suriye Milli Ordusu" adı altında merkezileşen "muhalif" fraksiyonların, saflarındaki "savaçılara" sundukları düşük maaşların Türk yetkililerin yüzlerce savaşçıyı Kürdistanı dağlarında PKK'ye karşı paralı asker olarak savaşmaya itmesini kolaylaştırdığını ileri sürüyor. 

Bir kısım Suriyeli muhalifin, Irak sınırları içinde PKK'ye esir düştüklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra dağlardaki şiddetli çatışmalarda aktif olarak yer aldıkları haber veriliyor. 

(AEK)

Suriye suriye milli ordusu PKK TSK
ilgili haberler
ÊFRİN'DEKİ ZULÜM YARGILANIYOR
Türkiye'nin Suriyeli "vekil" güçleri Almanya'da insanlık suçlarından kovuşturulacak
19 Ocak 2024
/haber/turkiye-nin-suriyeli-vekil-gucleri-almanya-da-insanlik-suclarindan-kovusturulacak-290805
Macron: Türkiye, Libya’ya Suriye’den Paralı Asker Götürüyor
29 Ocak 2020
/haber/macron-turkiye-libya-ya-suriye-den-parali-asker-goturuyor-219347
ilgili haberler
ÊFRİN'DEKİ ZULÜM YARGILANIYOR
Türkiye'nin Suriyeli "vekil" güçleri Almanya'da insanlık suçlarından kovuşturulacak
19 Ocak 2024
/haber/turkiye-nin-suriyeli-vekil-gucleri-almanya-da-insanlik-suclarindan-kovusturulacak-290805
Macron: Türkiye, Libya’ya Suriye’den Paralı Asker Götürüyor
29 Ocak 2020
/haber/macron-turkiye-libya-ya-suriye-den-parali-asker-goturuyor-219347
Sayfa Başına Git