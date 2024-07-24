SOHR: "Türkiye, Suriye'den Kürdistan Bölge Yönetimi topraklarında çarpışacak asker topluyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) "kaynakları", yetkililerin "Irak'ın Kürdistan Bölgesi" dağlarında “Kürdistan İşçi Partisi”ne (PKK) karşı savaşmak üzere" Türkiye yanlısı gruplardan topladığı paralı asker sayısını artırmaya çalıştığını bildirdi.

Habere göre "Türk makamları savaşçı başına 2 bin 500 ile 3 bin ABD Doları arasında 'cazip' maaşlar" sunuyor. SOHR, bu miktarların, "Türk yetkililerin daha önceleri Libya, Azerbaycan ve Nijer'de savaşmak üzere paralı asker istihdamıyla karşılaştırıldığında Ankara'nın Suriyeli savaşçılara teklif ettiği en yüksek maaş" olduğunu söylüyor. Türkiye, "bu cazip maaşlarla" paralı asker misyonuna yeni muhariplerin katılmasını özendirmeyi amaçlıyor.

Güvenilir SOHR kaynaklarına göre, “Sultan Süleyman Şah”, "Hamza” ve “Sultan Murad” Tümenlerinden 400'e yakın Suriyeli savaşçının paralı asker olarak göreve katılması bekleniyor.

SOHR "kaynakları", “Suriye Milli Ordusu" adı altında merkezileşen "muhalif" fraksiyonların, saflarındaki "savaçılara" sundukları düşük maaşların Türk yetkililerin yüzlerce savaşçıyı Kürdistanı dağlarında PKK'ye karşı paralı asker olarak savaşmaya itmesini kolaylaştırdığını ileri sürüyor.

Bir kısım Suriyeli muhalifin, Irak sınırları içinde PKK'ye esir düştüklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra dağlardaki şiddetli çatışmalarda aktif olarak yer aldıkları haber veriliyor.

(AEK)