DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 15:20
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 15:24
2 dk Okuma

SOHR: Süveyda’da can kaybı 2 bin 47’ye yükseldi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile aşiret güçleri tarafından öldürülen dokuz kişinin daha kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

SOHR: Süveyda’da can kaybı 2 bin 47’ye yükseldi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda’da ateşkese rağmen fiilî kuşatma sürerken, temmuz ayında yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik kimlik tespit çalışmalarıyla can kaybı sayısı artıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), öldürülen dokuz kişinin daha kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

SOHR’a tespitine göre bu kişiler, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile onlara destek veren aşiret güçleri tarafından infaz edildi.

Böylece infaz edilenlerin sayısının 817’ye ulaştığını belirten SOHR, “Bu durum, yaşanan trajedinin yeni bir boyutunu ortaya koyuyor; saldırıların bölge halkı üzerindeki ağır etkileri sürerken, önümüzdeki günlerde daha fazla kurbanın bulunabileceğine dair endişeleri artırıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
9 Ağustos 2025

SOHR, 13 Temmuz’dan bu yana çatışmalar, infazlar ve İsrail bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 47’ye ulaştığını bildirdi.

Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

  • 730 kişi (21’i çocuk olmak üzere 179’u sivil), Süveyda vilayetinden,
  • 477 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,
  • 15 kişi, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 3 kişi, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,
  • 2 gazeteci, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,
  • 3 kişi, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,
  • 817 kişi (20’si sağlık çalışanı, 15’i çocuk) Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, belgeleme çalışmalarını sürdürdüğünü; sivillerin korunmasına yönelik çabalara destek vermeye ve işlenen suçları ifşa ederek bunların durdurulmasına katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye süveyda suriye insan hakları gözlemevi Dürziler sohr
ilgili haberler
Uluslararası Af Örgütü: "Süveyda'da 46 kişi Şam hükümet güçlerince katledildi"
3 Eylül 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-suveyda-da-46-kisi-sam-hukumet-guclerince-katledildi-311123
Suriye’de mezhepçi saldırılar üniversitelere uzandı: Dürzi öğrenci okuldan atıldı
16 Ağustos 2025
/haber/suriyede-mezhepci-saldirilar-universitelere-uzandi-durzi-ogrenci-okuldan-atildi-310501
UNICEF'ten Süveyda'daki çocuklar için çağrı
14 Ağustos 2025
/haber/unicef-ten-suveyda-daki-cocuklar-icin-cagri-310424
Süveyda’nın gölgeleri: Suriye’de Dürzi kimliğine yönelik yeni tehditler
9 Ağustos 2025
/yazi/suveydanin-golgeleri-suriyede-durzi-kimligine-yonelik-yeni-tehditler-310246
Süveyda kuşatma altında: "Toplu cezalandırma aracı"
4 Ağustos 2025
/haber/suveyda-kusatma-altinda-toplu-cezalandirma-araci-310122
