SOHR: Süveyda’da can kaybı 2 bin 47’ye yükseldi

Suriye’nin güneyinde, Dürzi nüfusun yoğun yaşadığı Süveyda’da ateşkese rağmen fiilî kuşatma sürerken, temmuz ayında yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlere yönelik kimlik tespit çalışmalarıyla can kaybı sayısı artıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), öldürülen dokuz kişinin daha kimliğinin belirlendiğini duyurdu.

SOHR’a tespitine göre bu kişiler, temmuz ayındaki saldırılar sırasında Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı unsurlar ile onlara destek veren aşiret güçleri tarafından infaz edildi.

Böylece infaz edilenlerin sayısının 817’ye ulaştığını belirten SOHR, “Bu durum, yaşanan trajedinin yeni bir boyutunu ortaya koyuyor; saldırıların bölge halkı üzerindeki ağır etkileri sürerken, önümüzdeki günlerde daha fazla kurbanın bulunabileceğine dair endişeleri artırıyor,” değerlendirmesinde bulundu.

SOHR, 13 Temmuz’dan bu yana çatışmalar, infazlar ve İsrail bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 47’ye ulaştığını bildirdi.

Can kayıplarının dağılımı şu şekilde:

730 kişi (21’i çocuk olmak üzere 179’u sivil), Süveyda vilayetinden,

(21’i çocuk olmak üzere 179’u sivil), Süveyda vilayetinden, 477 kişi (40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden,

(40’ı Bedevi aşiret mensubu, 1’i Lübnanlı silahlı unsur), Savunma Bakanlığı ve Kamu Güvenliği İdaresi’ne bağlı güçlerden, 15 kişi , Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında,

, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı güçlere yönelik İsrail hava saldırısında, 3 kişi , Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında,

, Şam’daki Genelkurmay binasına yönelik İsrail hava saldırısında, 2 gazeteci , Süveyda’daki çatışmaları takip ederken,

, Süveyda’daki çatışmaları takip ederken, 3 kişi , Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu,

, Dürzi silahlı gruplar tarafından infaz edilen Bedevi aşiret mensubu, 817 kişi (20’si sağlık çalışanı, 15’i çocuk) Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı unsurlar tarafından saha infazları sonucu hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, belgeleme çalışmalarını sürdürdüğünü; sivillerin korunmasına yönelik çabalara destek vermeye ve işlenen suçları ifşa ederek bunların durdurulmasına katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

(VC)