SOHR: Suriye’de 91 saldırıda 190 kişi hayatını kaybetti

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve müttefiklerinin yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkenin dört bir yanında saldırılar ve hak ihlalleri sürüyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), 2025’in başından bu yana, silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen suikastlar ve misilleme saldırılarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, bazı silahlı grupların kendilerini HTŞ öncülüğündeki Askeri Operasyonlar İdaresi’ne bağlı olarak tanımladığı ve siyasi ya da mezhepsel gerekçelerle sivillere saldırılar düzenlediği belirtildi. SOHR, bu durumun Suriye’deki güvenlik krizini ve düzensizliği gözler önüne serdiğini vurguladı.

SURİYE'DE GÜVENLİK KRİZİ Lazkiye’de mezhepsel gerginlik artıyor

“Toplumdaki bölünmeler daha da derinleşiyor”

SOHR, bu tür suikast ve misilleme saldırılarının sivillerin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve toplumdaki bölünmeleri daha da derinleştirdiğini belirtti.

Rapora göre, mezhepsel bağlamdaki cinayetler, özellikle Humus, Hama ve Lazkiye vilayetlerinde zirveye ulaşmış durumda. Devam eden suikastlar ve misilleme saldırılarının, sivillerin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve toplumdaki bölünmeleri derinleştirdiğini belirten SOHR, şunları kaydetti:

“Tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kurallarına uymaya ve Suriye halkının acılarını derinleştiren ve mezhep nefretini körükleyen ihlallerden sorumlu kişilerin hesap vermesini sağlamaya davet ediyoruz.”

HTŞ’NİN ‘GÜVENLİK’ OPERASYONLARI Humus’ta neler oluyor?

28 günde 91 saldırı

SOHR verilerine göre, 2025’in başından bu yana, Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde yaşanan saldırıların toplam sayısı 91’e ulaştı. Bu saldırılarda 190 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Şam: 3 kişi

3 kişi Rif Şam: 14 kişi

14 kişi Halep: 6 kişi.

6 kişi. Humus: 59’u mezhepsel saldırılarda olmak üzere 91 kişi

59’u mezhepsel saldırılarda olmak üzere 91 kişi Hama: 28’i mezhepsel saldırılarda olmak üzere 46 kişi

28’i mezhepsel saldırılarda olmak üzere 46 kişi Lazkiye: 13’ü mezhepsel saldırılarda olmak üzere 15 kişi

13’ü mezhepsel saldırılarda olmak üzere 15 kişi Tartus: 7’si mezhepse saldırılarda olmak üzere 9 kişi

7’si mezhepse saldırılarda olmak üzere 9 kişi İdlib: 4 kişi

4 kişi Süveyda: Mezhepsel saldırıda 1 kişi

Mezhepsel saldırıda 1 kişi Deyrizor: 1 kişi

Ne olmuştu? Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesinin ardından, Alevi ve Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve cinayetler artış gösterdi. Ülke nüfusunun %10-13’ünü (yaklaşık 2 ila 3 milyon kişiyi) oluşturan Aleviler, ülkenin batısında “sahil bölgesi” olarak bilinen Lazkiye ve Tartus vilayetlerinde yoğun olarak yaşıyor. Ayrıca, Humus ve Hama vilayetleri ile başkent Şam’ın bazı bölgeleri de önemli Alevi nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Son dönemde artan saldırılar ve HTŞ öncülüğünde başlatılan “güvenlik operasyonları,” bölge halkının güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluştururken, Alevi toplumu, bu saldırıların durdurulması ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için yetkililere acil çağrıda bulunuyor.

(VC)