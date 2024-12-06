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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2024 16:45
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2024 16:50
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SOHR: Suriye ordusu, Humus’tan çekildi

Suriye’de başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus vilayetinde ilerleyen HTŞ-SMO militanları, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
SOHR: Suriye ordusu, Humus’tan çekildi
*HTŞ militanları, Humus yolunda, 6 Aralık 2024. (Fotoğraf: AA)

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar ile Türkiye destekli ‘Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı unsurlar, Halep ve Hama’dan sonra, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus’ta da ilerliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, HTŞ-SMO’nun Rastan ve Telbise ilçe merkezlerini ele geçirdikten sonra, kent merkezinin batısındaki Vaer Mahallesi’ne girdiği ve merkezin iç kesimlerine kadar ilerlediği belirtiliyor.

HTŞ hakkında neler biliyoruz?
HTŞ hakkında neler biliyoruz?
6 Aralık 2024

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Suriye ordusu ve müttefiklerinin Humus kentini tamamen boşalttığını ve Humus-Lazkiye yolu üzerinde konuşlandığını öne sürdü.

HTŞ ve SMO, 27 Kasım’da Halep’in batı kırsalında ve İdlib’in güneyinde Suriye ordusuna karşı başlattıkları “Saldırganlığı Caydırma” (Rad’ul Udvan) adlı saldırılarla, bir hafta içinde 8000 kilometrekareden fazla alanı ele geçirmişti. 30 Kasım’da Halep kent merkezi, uluslararası havalimanı ve bölgedeki önemli askeri tesisler; 5 Aralık’ta ise Hama kent merkezi, askeri havaalanı ve tesisler silahlı grupların kontrolüne girmişti.

HTŞ ve SMO, Hama kent merkezini ele geçirdi
HTŞ ve SMO, Hama kent merkezini ele geçirdi
5 Aralık 2024

Ulaşımdan ekonomiye Suriye’nin kalbi: Humus

Suriye’de başkent Şam’a açılan stratejik önemdeki Humus vilayeti, coğrafi konumu, enerji kaynaklarına yakınlığı ve lojistik avantajları nedeniyle ülkenin kalpgahı olarak öne çıkıyor.

Ülkede Halep ve Şam’dan sonraki en önemli şehirlerinden biri olan ve “kültür başkenti” olarak bilinen Humus, Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar gibi pek çok uygarlığın izlerini taşıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Humus, coğrafi konumu, enerji kaynaklarına yakınlığı ve lojistik avantajları dolayısıyla Suriye’de hem iç siyasette hem de uluslararası denge açısından kritik bir yere sahip.

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus; Şam, Halep, Lazkiye gibi ülkenin büyük şehirlerine bağlanan kesişim noktalarıyla ulaşım ve lojistik anlamında merkezi bir konumda.

M5 karayolu üzerindeki Humus, Akdeniz’e açılan Lazkiye Limanı’na yakınlığıyla, ticaret ve askeri hareketlilik açısından stratejik bir avantaja sahip.

Suriye’nin kuzey-güney ve doğu-batı eksenindeki önemli ticaret ve askeri yolların üzerinde bulunan Humus’un çevresinden doğalgaz ve petrol boru hatları geçiyor, dolayısıyla enerji kaynakları açısından da stratejik konumda.

Humus, verimli tarım arazileri, sanayi tesisleriyle ekonomik açıdan hem yerel hem de ulusal ekonomi için kritik bir rol oynuyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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