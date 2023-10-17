SOHR: Rus uçakları İdlib kırsalına havadan saldırdı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bugün sabah saatlerinden itibaren Rusya savaş uçaklarının İdlib’in batı ve kuzey kırsalındaki kasaba ile köylere 10 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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SOHR, Maarat Masrin, Hafsara ve Al-Şeyh Baher beldeleri ile Harş Al-Şeyh Yusuf beldesinin dış mahallelerini hedef alan saldırılarda Heyet Tahrir El-Şam’ın (HTŞ) birçok askeri karargâhının bulunduğunu belirtti. Ayrıca saldırıların çok sayıda can kaybına yol açtığını duyurdu.

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SOHR, Rusya'nın 14 Ekim'de İdlib kırsalındaki Cebel El Erba'ayin'e düzenlediği hava saldırıları nedeniyle de bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SOHR, yine 14 Ekim'de Rus savaş uçaklarının farklı bölgelere 14 hava saldırısı düzenlediğini ve aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(RT)