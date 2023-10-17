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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 18:29
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 18:41
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SOHR: Rus uçakları İdlib kırsalına havadan saldırdı

SOHR, Rusya'nın İdlib'e farklı tarihlerde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda can kaybının yaşandığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/sohr-rus-ucaklari-idlib-kirsalina-havadan-saldirdi.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), bugün sabah saatlerinden itibaren Rusya savaş uçaklarının İdlib’in batı ve kuzey kırsalındaki kasaba ile köylere 10 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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SOHR, Maarat Masrin, Hafsara ve Al-Şeyh Baher beldeleri ile Harş Al-Şeyh Yusuf beldesinin dış mahallelerini hedef alan saldırılarda Heyet Tahrir El-Şam’ın (HTŞ) birçok askeri karargâhının bulunduğunu belirtti. Ayrıca saldırıların çok sayıda can kaybına yol açtığını duyurdu.

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SOHR, Rusya'nın 14 Ekim'de İdlib kırsalındaki Cebel El Erba'ayin'e düzenlediği hava saldırıları nedeniyle de bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SOHR, yine 14 Ekim'de Rus savaş uçaklarının  farklı bölgelere 14 hava saldırısı düzenlediğini ve aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

(RT)

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