SOHR: Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere 23 Ekim akşamında başlattığı hava saldırıları devam ediyor.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), bölgede bulunan gaz ve enerji tesisleri, petrol istasyonları, tıbbi merkezler, fırınlar, tahıl siloları ve kontrol noktalarının da aralarında bulunduğu sivil ve askeri hedeflere 25 saldırı düzenledi.

Saldırıların 500 kilometrelik sınır hattı boyunca gerçekleştiğini belirten SOHR, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik artan hava ve kara saldırıları sonucunda can kaybının 27’ye yükseldiğini bildirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki tesislerine yönelik 23 Ekim’de gerçekleşen PKK saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi de yaralanmıştı. TSK ve MİT, saldırının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Rojava’da çok sayıda bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

SOHR verilerine göre, 23 Ekim akşamından bu yana düzenlenen hava saldırılarının sayısı 68’e yükseldi. Bu saldırıların 64’ü SİHA’lar, 4’ü ise savaş uçakları ile gerçekleştirildi.

*Dêrik'te bombalanan bir petrol istasyonu, 25 Ekim 2024. (Fotoğraf: ANHA)

SOHR, bugün Haseke kırsalında bombalanan yerleri şöyle sıraladı:

El-Muabbada (Girkê Legê) kasabasında bir askeri kontrol noktası.

Kar Kahfak köyünde bir askeri pozisyon.

El-Malikiye’de (Dêrik) bir kontrol noktası.

Amude şehrinde bir kontrol noktası.

El-Kahtaniye (Tirbespî) kasabasının güneydoğusundaki Avda petrol sahası yakınlarında bir rafineri.

Kamışlı (Qamişlo), tarım geliştirme şirketi de dahil olmak üzere birkaç pozisyon.

Haseke’nin kuzeyindeki El-Malikiye kırsalında bulunan Kucerat bölgesinde bir plastik poşet fabrikası.

*TSK'nin hava saldırısının ardından Kamışlı'daki tarım şirketi, 25 Ekim 2024. (Fotoğraf: NPA)

Erbil merkezli Rudaw televizyonu, Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rimelan petrol sahasına düzenlenen hava saldırısının ardından ABD güçlerinin zırhlı araçlarla bölgede devriye gezdiğini bildirdi.

#VİDEO- Rojava'nın Haseke kentine bağlı Rimelan petrol sahasına TSK tarafından hava saldırısı düzenlendi



Saldırı sonrası ABD güçlerine bağlı zırhlı araçlar, saha etrafında devriye gezdi pic.twitter.com/XNRo72AIzj — Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) October 25, 2024

SOHR’a göre, TSK ve Suriye Milli Ordusu’na (eski adıyla ÖSO) bağlı unsurlar, Halep’in kuzey kırsalındaki Şehba bölgesinde bulunan Tel Sevsen köyü ile Serdem kampı ve çevresini top atışlarıyla hedef aldı; saldırıda bir sivil yaralandı.

Kobanê’ye bağlı Rufi köyündeki tahıl silolarına yapılan hava saldırıları sonucunda iki işçi hayatını kaybetti ve beş kişi yaralandı. TSK’ye ait SİHA’ların Kobanê’de bombaladığı diğer yerler şöyle:

Bir düğün salonu.

Beş askeri kontrol noktası: Tarık Haleb, Manaz, Cerablus, Halnac ve Mazarkan.

Bir askeri alan.

Miştenur Tepesi.

Barkal Tepesi.

Bir otomatik ekmek fırını.

Rufi köyünde bir un değirmeni.

El-Emel Hastanesi yakınında Özerk Yönetim’e ait bir dinlenme tesisi.

SOHR verilerine göre, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçları, 2024 yılının başından bu yana Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere 167 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 43 kişi hayatını kaybetti ve 37’den fazla milis ile aralarında üç kadın ve üç çocuğun bulunduğu 68 sivil yaralandı. *Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kontrolünde bölgeleri gösteren harita. (Kaynak: Vikipedi)

(VC)