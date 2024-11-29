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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024 12:34
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2024 13:20
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SOHR: HTŞ ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda 231 kişi öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusu ile HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 231 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
SOHR: HTŞ ve Suriye ordusu arasındaki çatışmalarda 231 kişi öldü
*Fotoğraf: AA

Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) ve Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Halep’in batı kırsalında Suriye ordusuna karşı başlattıkları operasyon devam ediyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), çatışmalarda 231 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ve Suriye Hava Kuvvetleri'nin çarşamba gününden bu yana 57 noktaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü. SMO'dan da 20 kişinin öldüğü bildirildi.

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AA'nın haberinde ise, Halep'in batısında 32 köy ve noktanın kontrolünü ele geçiren HTŞ'nin Halep ve İdlib illerinde toplam 24 köy ve noktayı daha denetlediği belirtildi. HTŞ'nin kontrolü ele geçirdiği bölgelerde çok sayıda askerin de esir alındığı ifade edildi.

AA ayrıca, HTŞ liderliğindeki cihatçı grupların Halep kentinin dış mahallerine bir kilometre kadar yaklaştığını ileri sürdü

HTŞ ve Suriye ordusu arasında çatışmalar sürüyor
HTŞ ve Suriye ordusu arasında çatışmalar sürüyor
28 Kasım 2024

Ne olmuştu?

Suriye ordusu ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar, HTŞ'nin Halep'in kuzeybatısında bazı köy ve kasabaların kontrolünü ele geçirdiğinin bildirilmesiyle başlamıştı. Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin güney İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırılarına yanıt verdiklerini söyleyen cihatçı gruplar, "Saldırıyı Püskürtme Operasyonu" başlattıklarını açıklamıştı. 

Silahlı grupların, Halep kent merkezinin 5 kilometre yakınına yaklaştığı ileri sürülmüş ve ordu ile çatışmalar şiddetlenmişti. SOHR'a göre 28 Kasım'da ise bu gruplar Halep ile başkent Şam arasındaki M5 otoyolunu Halep şehrinin 15 km güneybatısındaki Zerbeh kasabası yakınlarında kesti ve Serakip bölgesi yakınlarında M5 ile M4 otoyolu arasındaki kavşağın kontrolünü ele geçirdi.

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(RT)

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İstanbul
suriye insan hakları gözlemevi sohr şam
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