SOHR: Hejmara qurbaniyan li Siwêdayê gihîşt 2047an

Piraniya Durziyan li Siwêdayê dijîn û bajareke li başûrê Sûriyeyê ye. Tevî agirbestê dorpêça li ser Siwêdayê didome. Di êrişên meha Tîrmehê de gelek kes hatibû kuştin û di encama xebatên tespîtkirina nasnameya qurbaniyan de hejmara miriyan her ku diçe zêdetir dibe.
Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ku navenda wê li Londonê ye ragihand ku nasnameya 9 kesên din ên ku hatine kuştin diyar bû.
Dİ 8 ROJAN DE HERÎ KÊM 1120 KES MİRİN
Li gorî SOHRê, ev kesana di meha Tîrmehê de ji aliyê hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê, Wezareta Naxweyî û hêzên eşîran ve hatine kuştin.
SOHRê diyar kir ku hejmara kesên ku hatine înfazkirin gihîştiye 817an û di nav vê hejmarê de jin, zarok û xebatkarên tenduristiyê jî hene.
SOHRê ragihand ku ji 13ê Tîrmehê heta niha ji ber şer, înfazkirin û bombebaranên Îsraîlê hejmara miriyan gihîştiye 2 hezar û 47an.
Dabeşkirina qurbaniyan wiha ye:
- 730 kes (jê 21 zarok, 179 sivîl) li bajarê Siwêdayê mirine.
- 477 kes (40 endamên eşîrên Bedewî, 1 endamek çekdar ê Lubnanî) serbi hêzên Wezareta Parastinê û Rêveberiya Ewlekariya Giştî ne
- 15 kes, di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de hatine kuştin ku hêzên serbi Wezareta Parastinê û Wezareta Karên Navxweyî ne,
- 3 kes di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de ya li dijî avahiya Serfermandariya Giştî li Şamê de hatin kuştin,
- 2 rojnamevan dema ku pevçûnên li Siwêdayê dişopand hat kuştin,
- 3 kes, endamên eşîreke bedewî bû ku ji aliyê komên çekdar ên Durzî ve hatin înfazkirin.
- 817 kes (20 karmendên tenduristiyê, 15 zarok) di înfazên meydanî de ji aliyê yekîneyên girêdayî Wezareta Parastinê û Wezareta Karên Navxweyî ve hatin kuştin.
