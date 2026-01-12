SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyindeki Kürt mahalleleri, altı gün süren yoğun saldırıların ardından 11 Ocak’ta ilan edilen ateşkes anlaşması kapsamındaa tahliye edildi.

Geçici hükümete bağlı güçler, yoğun bombardıman ve kara saldırıları sonucunda Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini ele geçirdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün yaptığı açıklamada, “Halep’te halkımıza yönelik saldırıları ve ihlalleri durdurmak amacıyla, uluslararası tarafların arabuluculuğunda bir ateşkes sağlandı. Bu mutabakat, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden şehitlerin, yaralıların, mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların Kuzey ve Doğu Suriye’ye güvenli şekilde çıkarılmasını öngörüyor” dedi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd) tahliye operasyonunun sürdüğünü duyurdu.

#Kurdî

Daxuyaniya îro ya Heyva Sor a Kurd derbarê girtina sê karmendên me yên bijîşkî dema ku li Şêx Meqsûd û Eşrefiyê erkê xwe yê mirovî pêk dianîn.

...................#عربي

بيان الهلال الأحمر الكردي اليوم حول اعتقال ثلاثة من كوادرنا الطبية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في شيخ… pic.twitter.com/IKJGx1DMpn — heyva sor a kurd (@HeyvaKurd) January 12, 2026

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman ise Kürt mahallelerinde ağır hak ihlallerinin yaşandığını belirtti:

“Geçici hükümete bağlı güçler, Şeyh Maksud Mahallesi’nden en az 300 sivili insan onurunu ayaklar altına alan, aşağılayıcı koşullar altında gözaltına aldı. Bu süreçte, daha önce sahil bölgesinde ve Süveyda’da yaşananlara benzer şekilde kasıtlı bir medya karartması uygulandı. İktidar yanlısı Arap medyası sessiz kalarak fiilen bu sürecin parçası hâline geldi. Bu durum, Halep’te işlenen suçların herhangi bir hesap sorulmadan devam etmesine zemin hazırladı.

“Sistematik bir ihlaller zinciri söz konusu”

“Yaşananlar münferit olaylar değildir. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde, son derece ağır bir insani tabloya işaret eden sistematik bir ihlaller zinciri söz konusudur. Tüm bunlar, silahsız sivillere karşı güpegündüz işlenen suçlar karşısında utanç verici bir uluslararası sessizlik ve açık bir kayıtsızlık —hatta işbirliği— ortamında gerçekleşmektedir.”

Abdurrahman, sahil bölgesinde Alevilere, Süveyda’da ise Dürzilere yönelik saldırıları hatırlatarak, “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de gördüklerimiz bizi şaşırtmadı; çünkü bunlar sahil bölgesinde ve Süveyda’da işlenen suçların devamı niteliğindedir” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"

Can kaybı sayısı artıyor

SOHR, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde can kaybının her geçen saat arttığını ve akıbeti bilinmeyen çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

Gözlemevi’nin açıklamasına göre, saldırılar sonucu Şeyh Maksud Mahallesi’nde dördü çocuk olmak üzere 32 sivil hayatını kaybetti. Eşrefiye Mahallesi’nde ise Osman Hastanesi’nden iki sağlık çalışanı ile mahallede bulunan yedi kişi saha infazlarıyla öldürüldü. SOHR, Meydan Mahallesi’nde ise bir çocuk dâhil dört sivilin hayatını kaybettiğini; böylece toplam sivil can kaybının 45’e yükseldiğini açıkladı.

Altı gün süren şiddetli çatışmalarda Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı 38 kişinin öldüğünü belirten SOHR, İç Güvenlik Güçleri’nin (Asayiş) kayıplarına ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Şeyh Maksud’da 19 Asayiş mensubu öldürüldü; 15’inin cenazeleri kasten yakıldı.

Şeyh Maksud’da öldürülen kadın Asayiş mensubunun cenazesi bir binadan atıldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, geçici hükümete bağlı güçler tarafından gözaltına alındıktan sonra infaz edildi ve cenazesine işkence yapıldı.

