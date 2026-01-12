ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:00 12 Ocak 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 14:55 12 Ocak 2026 14:55
Okuma Okuma:  3 dakika

SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor

“Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de gördüklerimiz bizi şaşırtmadı; çünkü bunlar sahil bölgesinde ve Süveyda’da işlenen suçların devamı niteliğindedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SOHR: Halep’teki Kürt mahallelerinde ağır hak ihlalleri yaşanıyor
*Şeyh Maksud'daki saldırılar sonrası Halid Fecr Hastanesi, 12 Ocak 2026. (Fotoğraf: AA)

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’in kuzeyindeki Kürt mahalleleri, altı gün süren yoğun saldırıların ardından 11 Ocak’ta ilan edilen ateşkes anlaşması kapsamındaa tahliye edildi.

Geçici hükümete bağlı güçler, yoğun bombardıman ve kara saldırıları sonucunda Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini ele geçirdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, dün yaptığı açıklamada, “Halep’te halkımıza yönelik saldırıları ve ihlalleri durdurmak amacıyla, uluslararası tarafların arabuluculuğunda bir ateşkes sağlandı. Bu mutabakat, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinden şehitlerin, yaralıların, mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların Kuzey ve Doğu Suriye’ye güvenli şekilde çıkarılmasını öngörüyor” dedi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd) tahliye operasyonunun sürdüğünü duyurdu.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman ise Kürt mahallelerinde ağır hak ihlallerinin yaşandığını belirtti:

“Geçici hükümete bağlı güçler, Şeyh Maksud Mahallesi’nden en az 300 sivili insan onurunu ayaklar altına alan, aşağılayıcı koşullar altında gözaltına aldı. Bu süreçte, daha önce sahil bölgesinde ve Süveyda’da yaşananlara benzer şekilde kasıtlı bir medya karartması uygulandı. İktidar yanlısı Arap medyası sessiz kalarak fiilen bu sürecin parçası hâline geldi. Bu durum, Halep’te işlenen suçların herhangi bir hesap sorulmadan devam etmesine zemin hazırladı.

“Sistematik bir ihlaller zinciri söz konusu”

“Yaşananlar münferit olaylar değildir. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde, son derece ağır bir insani tabloya işaret eden sistematik bir ihlaller zinciri söz konusudur. Tüm bunlar, silahsız sivillere karşı güpegündüz işlenen suçlar karşısında utanç verici bir uluslararası sessizlik ve açık bir kayıtsızlık —hatta işbirliği— ortamında gerçekleşmektedir.”

Abdurrahman, sahil bölgesinde Alevilere, Süveyda’da ise Dürzilere yönelik saldırıları hatırlatarak, “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de gördüklerimiz bizi şaşırtmadı; çünkü bunlar sahil bölgesinde ve Süveyda’da işlenen suçların devamı niteliğindedir” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026

Can kaybı sayısı artıyor

SOHR, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde can kaybının her geçen saat arttığını ve akıbeti bilinmeyen çok sayıda kişinin bulunduğunu bildirdi.

Gözlemevi’nin açıklamasına göre, saldırılar sonucu Şeyh Maksud Mahallesi’nde dördü çocuk olmak üzere 32 sivil hayatını kaybetti. Eşrefiye Mahallesi’nde ise Osman Hastanesi’nden iki sağlık çalışanı ile mahallede bulunan yedi kişi saha infazlarıyla öldürüldü. SOHR, Meydan Mahallesi’nde ise bir çocuk dâhil dört sivilin hayatını kaybettiğini; böylece toplam sivil can kaybının 45’e yükseldiğini açıkladı.

Altı gün süren şiddetli çatışmalarda Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı 38 kişinin öldüğünü belirten SOHR, İç Güvenlik Güçleri’nin (Asayiş) kayıplarına ilişkin şu bilgileri paylaştı.

  • Şeyh Maksud’da 19 Asayiş mensubu öldürüldü; 15’inin cenazeleri kasten yakıldı.
  • Şeyh Maksud’da öldürülen kadın Asayiş mensubunun cenazesi bir binadan atıldı.
  • Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, geçici hükümete bağlı güçler tarafından gözaltına alındıktan sonra infaz edildi ve cenazesine işkence yapıldı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye şeyh maksud Eşrefiye Halid Fecr Hastanesi Halep Kürt mahalleleri suriye insan hakları gözlemevi suriye demokratik güçleri
ilgili haberler
SURİYE İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU
“HTŞ rejiminin azınlıklara yönelik artan saldırılarını kınıyoruz”
Bugün 15:45
/haber/hts-rejiminin-azinliklara-yonelik-artan-saldirilarini-kiniyoruz-315512
Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim
11 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-saldirinin-asil-amaci-demografik-degisim-315469
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 5. GÜN
Özerk Yönetim'den şartlı 'çekilme' açıklaması
10 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-den-sartli-cekilme-aciklamasi-315459
Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması
8 Ocak 2026
/haber/halepteki-kurt-mahalleleri-ve-1-nisan-anlasmasi-315383
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 3. GÜN
SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor
8 Ocak 2026
/haber/sdg-halepte-askeri-varligimiz-bulunmuyor-315375
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SURİYE İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU
“HTŞ rejiminin azınlıklara yönelik artan saldırılarını kınıyoruz”
Bugün 15:45
/haber/hts-rejiminin-azinliklara-yonelik-artan-saldirilarini-kiniyoruz-315512
Özerk Yönetim: Saldırının asıl amacı demografik değişim
11 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-saldirinin-asil-amaci-demografik-degisim-315469
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü: "Thomas Barrack Halep'teki katliamın manevi ortağıdır"
10 Ocak 2026
/haber/suriye-insan-haklari-gozlemevi-direktoru-thomas-barrack-halep-teki-katliamin-manevi-ortagidir-315465
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 5. GÜN
Özerk Yönetim'den şartlı 'çekilme' açıklaması
10 Ocak 2026
/haber/ozerk-yonetim-den-sartli-cekilme-aciklamasi-315459
Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması
8 Ocak 2026
/haber/halepteki-kurt-mahalleleri-ve-1-nisan-anlasmasi-315383
ŞEYH MAKSUD VE EŞREFİYE’YE SALDIRILARDA 3. GÜN
SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor
8 Ocak 2026
/haber/sdg-halepte-askeri-varligimiz-bulunmuyor-315375
Sayfa Başına Git