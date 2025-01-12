SOHR: Bir ayda 253 SMO, 65 SDG mensubu hayatını kaybetti

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Tişrin Barajı ve çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.
Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, SMO’ya bağlı gruplar, Türkiye’nin hava desteğiyle Tişrin Barajı çevresindeki Tel Syriatel hattında şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, SMO ile SDG arasında şiddetli çatışmalara yol açtı.
SOHR, bu askeri tırmanışın, stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde SDG yanlısı sivil nöbet eylemleriyle eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.
32 günde 349 kişi hayatını kaybetti
SOHR verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana geçen 32 gün içinde 31’i sivil, 65’i SDG mensubu, 253’ü SMO’lu olmak üzere toplam 349 kişinin öldüğü belgelendi.
Tişrin Barajı yakınlarında bombardıman: En az 5 sivil hayatını kaybetti
(VC)