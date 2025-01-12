SOHR: Bir ayda 253 SMO, 65 SDG mensubu hayatını kaybetti

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Tişrin Barajı ve çevresinde yoğun çatışmalar sürüyor.

Suriye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’i Fırat Nehri üzerinde bulunan Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor. Tişrin Barajı, Halep vilayetine bağlı Münbiç'in güney kırsalında yer alıyor ve 27 Aralık 2015'ten bu yana SDG’nin kontrolünde bulunuyor. TSK-SMO, Fırat’ın doğusunda SDG kontrolündeki birçok bölgenin elektrik ihtiyacını karşılaması nedeniyle kilit öneme sahip olan bu barajı ele geçirmeye çalışıyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, SMO’ya bağlı gruplar, Türkiye’nin hava desteğiyle Tişrin Barajı çevresindeki Tel Syriatel hattında şiddetli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar, SMO ile SDG arasında şiddetli çatışmalara yol açtı.

SOHR, bu askeri tırmanışın, stratejik öneme sahip Tişrin Barajı çevresinde SDG yanlısı sivil nöbet eylemleriyle eşzamanlı olarak gerçekleştiğine dikkat çekti.

*Mor renkle gösterilen bölgeler SDG'nin, sarı renkle gösterilen bölgeler ise TSK-SMO'nun kontrolünde bulunuyor, 11 Ocak 2024. (Harita: ISW/X)

32 günde 349 kişi hayatını kaybetti

SOHR verilerine göre, çatışmaların başlamasından bu yana geçen 32 gün içinde 31’i sivil, 65’i SDG mensubu, 253’ü SMO’lu olmak üzere toplam 349 kişinin öldüğü belgelendi.

Tişrin Barajı yakınlarında bombardıman: En az 5 sivil hayatını kaybetti

(VC)