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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 15:54
2 dk Okuma

SOHR: Alevilerin yoğun olduğu Mezze 86 Mahallesi’ne baskın düzenlendi

Damas Post’a göre, HTŞ öncülüğündeki Askeri Operasyonlar İdaresi güçleri ile “eski rejime bağlı silahlı bir grup” arasında çatışmalar yaşandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SOHR: Alevilerin yoğun olduğu Mezze 86 Mahallesi’ne baskın düzenlendi
Fotoğraf: @syrianewsag/X

Suriye’nin başkenti Şam’ın Mezze 86 Mahallesi’nde çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Şam merkezli Damas Post’un haberine göre, çatışmalar, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki Askeri Operasyonlar İdaresi güçleri ile “eski rejime bağlı silahlı bir grup” arasında yaşandı.

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Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) direktörü Rami Abdurrahman ise Alevi nüfusun çoğunlukta olduğu mahallede yaşanan bu gelişmelere ilişkin “intikam operasyonu” uyarısında bulundu.

SOHR Direktörü Abdurrahman, “Pek çok kişi uzlaşma yaparak evlerine döndü. Ancak Hama, Adra ve Harim hapishanelerinde yaşananları görenler, bu uzlaşmaların sonuçlarından hala çekiniyor. Bu hapishanelerde yaklaşık 10 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. Ayrıca Maara Mahallesi muhtarı, eski rejim lehine muhbirlik yaptığı suçlamasıyla öldürüldü” dedi.

“Adalet istiyoruz, intikam değil”

Yeni devlet yapısında intikam operasyonlarının yer almaması gerektiğini vurgulayan Abdurrahman, “Biz intikam değil, geçiş döneminde adalet istiyoruz. Hukukun üstünlüğü esas alınmalı ve herkes buna bağlı kalmalı” dedi.

Abdurrahman, operasyonlar sırasında keyfi hareketlerin önlenmesi için savcı ya da polis müdürü tarafından resmi bir arama emri çıkarılmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

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Dört vilayette 103 kişi öldürüldü

SOHR verilerine göre, 2024 yılı boyunca Tartus, Lazkiye, Humus ve Hama illerinde toplamda 54 cinayet işlendi ve bu olaylarda 103 kişi hayatını kaybetti.

Humus’a bağlı Telbise’de ise Askeri Operasyonlar İdaresi’nin düzenlediği baskınlarda, uyuşturucu kaçakçıları ve kaçırma olaylarına karıştığı iddia edilen kişiler tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında birçok kişi gözaltına alındı.

SOHR, bu olayların, Suriye’nin farklı bölgelerinde artan güvenlik sorunlarını ve şiddet olaylarını gözler önüne serdiğini vurguladı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye suriye savaşı htş şam Aleviler
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