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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 09:17
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 09:21
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NEFRET SUÇU MAĞDURU TRANSLARI ANMA GÜNÜ

Söğütlüçeşme’de üst geçide trans bayrağı asıldı

“20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için Söğütlüçeşme’den bayrağımızı sallandırdık. Katledilen translar isyanımızdır! Hesap soracağız! #transcinayetleripolitiktir #20kasım”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/20/sogutlucesmede-ust-gecide-trans-bayragi-asildi.jpg

LGBTİ+ hakları savunucuları ve aktivistler İstanbul Kadıköy’de yer alan Söğütlüçeşme’deki üst geçide, trans bayrağı astı.

Haber, 9. İstanbul Trans Onur Haftası’nın X’de şu paylaşımla duyurdu:

“20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü için Söğütlüçeşme’den bayrağımızı sallandırdık. Katledilen translar isyanımızdır! Hesap soracağız! #transcinayetleripolitiktir #20kasım

Neden 20 Kasım?

ABD’li siyah trans kadın Rita Hester’in 20 Kasım 1998’de öldürülmesinin ardından 20 Kasım, nefret cinayetleriyle aramızdan ayrılan transları anıldığı bir gün olarak tanındı.

Türkiye’de ilki 2008’de Pembe Hayat tarafından düzenlenen “Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” etkinlikleri, yıllar içinde LGBTİ+ örgütlerinin paydaş ve düzenleyici olarak çeşitli alanlarda trans haklarına ve mücadelesine yoğunlaştığı buluşmalar hâline geldi.

Trans Bayrağı

Trans bayrağı, geçmişte ABD Donanması'nda denizaltı subayı olarak çalışan Monica Helms tarafından tasarlandı.

Trans Onur Bayrağı, 1999 yılında hazırlandı ve ilk olarak Arizona eyaletindeki Phoenix Onur Yürüyüşü'nde kullanıldı.

Bayrakta yer alan mavi renk erkekleri, pembe kızları, ortada yer alan beyaz renk ise geçiş sürecinde olanları, kendini cinsiyetsiz olarak tanımlayanları ve interseksleri temsil ediyor.

Klavyelerde yer alan emojilere karar veren kurum Unicode'un en fazla talep edilen emojiler arasında yer almasına karşın trans bayrağını eklememesine tepki olarak 2018 yılında bir kampanya düzenlendi.

Hak savunucusu ve sanatçı Charlie Cragg başlattığı tepki kampanyasında, trans bayrağı emojiler arasında eklenene kadar ıstakoz emojisinin kullanılması çağrısı yaptı.

Trans bayrağı, Kasım 2020'de emojiler arasına eklendi.

*Bu bölümünün tamamını BBC'den aldık. 

(EMK)

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