Soğuklar başlıyor, Salı'ya yükseklerde kar yağışıyla girilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hızlı sıcaklık düşüşünden en çok etkileneceğini öngördüğü bölgelerden Marmara'da Pazartesi günü 16 °C dolaylarında olan en yüksek sıcaklığın Salı günü 6-7 °C düzeyine düşmesi bekleniyor.

Salıdan başlayarak ülkede tüm bölge ve kentlerde sıcaklıklar düşecek.

Kar yağışı

MGM tahminlerine göre hafta ortasında ülkenin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı yer yer etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar, Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur, İzmir çevresindeyse sağanak yağış görülecek.

İstanbul için AKOM uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da İstanbul’da kentin Karadeniz'e bakan kuzey kesimlerinde ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiği konusunda uyardı. Ocak ortasına kadar İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2-5 °C altında olacak.

MGM'den Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre de yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. MGM ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kar başlıyor

MGM'nin son değerlendirmelerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.Gece ve sabah saatlerinde doğuda yer yer pus ve sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ olasılığı haber verildi.

(AEK)