‘Soğuk Savaş’ın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı

YouTube'dan yayınlanan ‘Soğuk Savaş’ programındaki ifadeler nedeniyle gözaltına alınan sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisine atıfla yapılan espri nedeniyle Soydemir ve Akgündüz hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)" soruşturması başlattı.

Ardından gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz savcılıkta ifade verdi. Savcılık tutuklama talebiyle iki ismi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan Boğaç Soydemir, sorgusunda üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

“Videoyu kaldırdık” savunması

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi bir amacının olmadığından bahseden Soydemir “Ne peygamberimiz ne de dinimiz hakkında böyle bir şey söylemem söz konusu değildir. Bu durumu öğrendikten sonra videoyu kaldırdık, şahsi hesaplarımdan konu ile ilgili özür diledim.” dedi. Serbest bırakılmayı talep etti.

Soydemir’in avukatı Ömer Teker ise TCK 216’nın suç olarak değerlendirilebilmesi için fiilin kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde işlenmesi gerektiğini söyledi.

Teker “Suç soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılıp somut tehlike suçu kapsamına getirilmiştir. Kin ve düşmanlık durumunda sadece şiddet içeren ya da şiddeti tavsiye eden tahrikler madde kapsamında değerlendirilebilir. Müvekkilin böyle bir söylemi veya tahrik edici bir söylemi bulunmamaktadır. Ayrıca TCK 216/1 incelendiğinde failin bu saikle hareket etmesi gerektiği, müvekkilin böyle bir saikinin bulunmadığı açıktır” diye savunma yaptı.

Soydemir’in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

“Afallayarak gülümsedim”

Enes Akgündüz de savunmasında “Böyle bir programa ilk kez ilk defa katıldım. Tanınmayan biriyim. Cevabı anlamadan bile afallayarak gülümsedim. Serbest bırakılmayı talep ederim” dedi.

Akgündüz’ün avukatı Nazım Enes Çoğun ise “Müvekkil 2002 doğumludur. Hayatını rap müzik ile kazanan biridir. Trafik cezası dahi olmayan bir gençtir. Daha geniş kitlelere hitap edilmek için bu programa katılmıştır. Suç isnat edilecek bir eylemi bulunmamaktadır. Müvekkil kendisine sorulan soru üzerine gülmüştür. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir. Kaçma şüphesi yoktur. Bu nedenlerle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Hakimlik tutukladı

İfadelerin ardından hakimlik Soydemir ve Akgündüz’ü "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme (TCK 216/1)" suçlamasıyla tutuklanmalarına karar verdi.

Gerekçe olarak da iki ismin “kaçma ihtimalini” ve “delillerin karartılmasını” gösterdi.

Ne olmuştu?

Hakkında soruşturma başlatılan bölümde Soydemir, konuğu Akgündüz'e "'İçki bütün kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye (yanıt olarak) ne denir?" diye soruyor.

Akgündüz de yanıtı bilmediğini ifade ederek "Ne denir?" karşılığını veriyor. Bunun üzerine Soydemir de yanıtın "Olsun, ben MILF seviyorum abi" olduğunu söylüyor.

Soydemir, gözaltı kararı öncesi sosyal medyadan paylaştığı mesajda, söz konusu şaka nedeniyle özür dilemişti.

Soydemir, ilgili bölümün de yayından kaldırıldığını duyurmuştu. Soydemir mesajında, "Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık" ifadelerini kullanmıştı.

