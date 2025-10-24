‘Soğuk Savaş’ sunucusu Boğaç Soydemir ve Konuğu Enes Akgündüz’e tahliye kararı

YouTube’da yayımlanan “Soğuk Savaş” programında bir hadis üzerinden şaka yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında tahliye kararı verildi. İki isim, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ikinci druşmaya sanıklar, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, yakınları ve meslektaşları da salonda hazırdı.

Boğaç Soydemir’in avukatı Ali Rıza Dizdar, müvekkilinin ifadeye çağrılmadan önce yaptığı şakadan dolayı kamuoyundan özür dilediğini hatırlattı.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Boğaç Soydemir, “Bahsi geçen sözün hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu kaldırdım, sosyal medya hesaplarımdan da özür diledim. Planlı ya da kasıtlı bir eylemim yoktu. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Konuğu Enes Akgündüz de şöyle dedi:

“Asla yapmadığım bir suçtan 32 gündür tutukluyum. O programa bir sanatçı grubuyla birlikte katıldım. Sözün hadis olduğunu bilseydim, asla orada bulunmazdım. Ben bir Müslümanım, dinimle alay edecek bir şey yapmam. Sadece programın formatı gereği güldüm, soruyu tam anlamadım. Önce Allah’a, sonra size sığınarak beraat istiyorum.”

Savunmaların ardından mahkeme, her iki sanık hakkında da 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Soydemir ve Akgündüz için tahliye kararı çıktı.

Hukuksal sorun nereden doğuyor? Kamu güvenliği açısından sorun, sarf edilen sözün rahatsız edici veya incitici olmasıyla değil, “açık ve yakın tehlike” şartını oluşturup oluşturmadığının belirlenmesiyle ilgili. Yani, sırf rahatsız edici veya incitici söz söylemek TCK 216./1 Maddesi kapsamında suç oluşturmuyor. Burada somut bir tehlike yaratıp yaratmadığına bakılması gerekiyor. Bir internet programında yapılan bir şakanın gerçekten tehlike doğurup doğurmadığı tartışmalı. Bu yüzden pek çok hukukçu, bu tür davaların aslında ifade özgürlüğü kapsamına girmesi gerektiğini savunuyor. AİHM'in yaklaşımı Türkiye’de karikatürcüler, yazarlar, ve sosyal medyada paylaşım yapanlar bu madde nedeniyle sık sık kovuşturmaya uğrasa da davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önüne gittiğinde çoğu kez “rahatsız edici, şoke edici ya da incitici ifadeler de ifade özgürlüğünün koruması altındadır” denerek mahkûmiyet kararları mahkûm ediliyor. Savcılığın bağlantısı, şakanın “dini bir kesimi aşağıladığı için toplumsal çatışmaya yol açabileceği” varsayımına dayansa da bu varsayımın hukuksal açıdan zayıf olduğu ve “açık ve yakın tehlike” koşulunun oluşmadığına dair görüş hukuk çevrelerinde ağırlıkla kabul görüyor.

Ne olmuştu?

22 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soğuk Savaş” programında bir hadis üzerinden yapılan şakalar nedeniyle Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

23 Eylül’de tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianamede, 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 3 Ekim’de görülen ilk duruşmada tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Bugün görülen ikinci duruşmada ise mahkeme, her iki isim için tahliye kararı verdi.

(EMK)