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YT: Yayın Tarihi: 20.08.2026 10:17 20 Ağustos 2026 10:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.08.2026 10:42 20 Ağustos 2026 10:42
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Sofranın faturası 37 bin, yaşamanın bedeli 122 bin lira

BİSAM’a göre dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için günlük yapması gereken asgari harcama tutarı 1240 liraya yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sofranın faturası 37 bin, yaşamanın bedeli 122 bin lira
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Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi’nin (BİSAM) Ağustos 2026 dönemine ilişkin hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yalnızca gıdaya ayırması gereken aylık tutar 37 bin 203 liraya çıktı. Aynı ailenin gıda dışındaki temel ihtiyaçları da hesaba katıldığında yoksulluk sınırı 122 bin 217 lira olarak hesaplandı.

BİSAM’ın TÜİK’in zincir marketlerdeki cari ay internet fiyatları ile kendi “Beslenme Kalıbı” üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin günlük asgari gıda harcaması ise yaklaşık 1240 liraya ulaştı.

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Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı açlık sınırı, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da yoksulluk sınırı olarak tanımlanıyor.

En yüksek harcama süt ve süt ürünlerinde

BİSAM’ın hesaplamasına göre Ağustos 2026’da günlük gıda harcamaları içinde en yüksek maliyet kalemini 431,31 lirayla süt ve süt ürünleri oluşturdu.

Sebze ve meyve için günlük 288,82 lira, kırmızı et, tavuk ve balık için 209,80 lira harcanması gerektiği hesaplandı.

Diğer günlük harcama kalemleri ise şöyle belirlendi:

* Ekmek: 86,67 lira

* Katı ve sıvı yağ: 78,43 lira

* Şeker, bal, reçel ve pekmez: 43,98 lira

* Kurubaklagil: 28,87 lira

* Kuruyemiş: 28,20 lira

* Yumurta: 24,90 lira

* Pirinç, bulgur, makarna ve un: 19,14 lira

Daha geniş ürün gruplarına göre bakıldığında süt ve süt ürünleri toplam günlük gıda harcamasının yüzde 34,8’ini oluşturdu. Et, yumurta ve kurubaklagilin payı yüzde 23,5, meyve ve sebzenin payı yüzde 23,3, ekmek ve tahılın payı yüzde 8,5 oldu. Diğer ürünlerin payı ise yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Rapora göre açlık sınırındaki yükselişte ağırlıklı olarak sebze ve meyve, et, tavuk ve balık ile bal, pekmez ve reçel gruplarındaki fiyat artışları etkili oldu. Kuruyemiş, peynir ve katı yağ fiyatlarındaki gerileme ise artışı sınırladı.

Aile bireylerinin gıda maliyeti 7 bin lirayı aşıyor

BİSAM, sağlıklı ve dengeli beslenme için gereken harcamanın aile bireylerinin yaşına ve cinsiyetine göre değiştiğine dikkat çekti.

Aylık sağlıklı beslenme maliyeti yetişkin bir erkek için 10 bin 25 lira, yetişkin bir kadın için 9 bin 649 lira olarak hesaplandı. 15-18 yaşındaki bir genç için bu tutar 10 bin 473 liraya, 4-6 yaşındaki bir çocuk için ise 7 bin 57 liraya ulaştı.

BİSAM, her yaş grubunun ihtiyaç duyduğu kalori miktarı ve besin gruplarının farklı olduğunu belirtti. Raporda, örneğin 10-18 yaş grubunda süt ve süt ürünlerine yönelik harcama gereksiniminin yetişkinlerden daha yüksek olduğunu, 4-6 yaş grubunda ise yumurta tüketiminin beslenme kalıbında daha önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Raporun tamamı için tıklayın

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
açlık yoksulluk sınırı AÇLIK SINIRI yoksulluk sınırı bisam
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